Venezolanos rechazan la regularización de la gasolina

Los venezolanos han demostrado su rechazo a los anuncios del presidente Nicolás Maduro con respecto al ajuste de precio del combustible en el país. La gasolina tendrá un "precio internacional" para quienes no se han registrado en el Censo Nacional de Transporte y será vendida a "precio subsidiado" para quienes posean el carnet de la patria.

Durante una encuesta realizada por La Voz de América, los colaboradores se mostraron de acuerdo con el aumento del combustible, pero desdeñan la regularización mediante el carnet.

“No debe ser, pienso que aquí todos tienen que tener igualdad de oportunidades y la idea es que de alguna manera esas oportunidades se aprovechen, creo que hay que buscar otros mecanismos”, acotó Glora Mata, una usuaria.

“Eso es una estafa, lo que pasa es que la petrolera venezolana no produce el combustible que nosotros gastamos, que consumimos, se está importando a precio internacional y ahora ya no es cuestión de que no reponemos el costo de producir la gasolina de Pdvsa, ahora es que tenemos que nosotros importar o componentes o gasolina directamente y obviamente ya no soportan más”, exclamó Juan Carlos Meneses, otro consumidor del producto.

Muchos dirigentes políticos de la oposición también manifestaron su repudio ante esta decisión del presidente. Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional, explicó que “es una medida de control, decir que liberó la economía pero le doy a los que tengan carnet de la patria es una medida de control comunista clásica, y por otro lado liberan a precio internacional. Es un paquetazo criminal".

El lunes 20 de agosto entrará en vigencia la reconversión monetaria, al eliminar cinco ceros a la moneda del país y aumentando el combustible, medida que se espera genere un gran impacto en la economía.

A pesar de esto, Venezuela puede cerrar el año con 1.000.000% de inflación, según el Fondo Monetario Internacional, a pesar de contar con uno de los mayores recursos que posee el país: el petróleo.