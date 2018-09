Venezolanos necesitan recursos emocionales tanto como el plato de comida

Ni se somete ni se resigna. Ante la agudización de la crisis que implica la reedición de estrategias y aumento de controles gubernamentales para aumentar la zozobra y la dependencia, la mayoría de los venezolanos sobrevive a las dificultades y a la incertidumbre impuestas desde el poder, afirman psiquiatras de distintas tendencias.

“Venezuela se está convirtiendo en un país para gente fuerte”, coinciden.

Sacarse el carnet de la patria, censarse para obtener gasolina financiada, recibir la bolsa CLAP y bonos gubernamentales e,inclusive, hacer largas colas por comida o por dinero en efectivo son expresiones de sobrevivencia aunque el ciudadano se sienta aplastado; también lo son esas travesías hacia otros países, expresa el especialista y antropólogo Luis José Uzcátegui. “El pueblo tiene respuestas de sobrevivencia en este momento”.

Advierte el riesgo que corre el estado emocional del venezolano ante esa coyuntura de incertidumbre. “Lo más notorio es el aturdimiento; el ciudadano se siente muy confundido en una confluencia de sentimientos en la que hay molestia, rabia, tristeza y fracaso, por lo cual cualquier cosa negativa puede llegar”, dice Uzcátegui.

“La incertidumbre es tal que la gente ya no sabe si podrá llegar a su trabajo porque no hay medios de transporte, o si conseguirá efectivo; o si podrá conseguir medicamentos y comida, o si tendrá agua o luz. El tema de la electricidad es muy sensible, la gente siente que es lo último que puede perder, aunque haya tenido una cadena de pérdidas, y frente a esto siente que hay que continuar”, asegura la psiquiatra Rebeca Jiménez. Señala que aunque no existe guerra porque no hay dos bandos enfrentados, el venezolano evoluciona como si estuviera en una. Ante las pérdidas y muertes, y un perpetrador invisible pero que ubica en los gobernantes, ha ido aceptando la situación, aunque con impotencia y sobreviviendo. “No hay resignación en Venezuela, porque existe rabia, tristeza; lo que hay es una enorme voluntad para sobrevivir”.



De la mentira a la violencia. El comportamiento actual del ciudadano, que desde el inicio de la crisis en 2016 ha pasado por variados estadios emocionales, está determinado por la “mentira de la sobrevivencia”, una estrategia frecuente en modelos totalitarios, advierte Uzcátegui.

La mentira de la sobrevivencia, define el especialista, es aquella empleada por regímenes en la historia de la humanidad para ocultar las catástrofes en el modelo político a través de la exacerbación de lo falso.

Se da cuando ya el modelo ha erosionado tanto que pierde elementos de sustentación en todos los ámbitos, explica y la identifica en dos dimensiones: “En la primera buscan aturdir, paralizar, aplastar la dimensión emocional del ciudadano. Pero también hay la del empleo de mecanismos de defensa más primarios de los regímenes, la mentira de los últimos días, muy exagerada, atroz y sin recato a la dignidad humana. Es peligroso porque se hace en función de acrecentar las acciones dantescas que están ocurriendo: cada vez hay más hambre, menos medicamentos, mueren más niños, y entonces las mentiras son más grandes: se afirman cosas absurdas como que los niños mueren porque no quieren comer o porque son malcriados. Hay una relación entre lo dantesco de los actos de gobierno y la exageración de la mentira para encubrir estos actos”.

Estos mecanismos buscan la incertidumbre que puede ocasionar violencia, indican los psiquiatras.

Las relaciones entre familiares, parejas, amigos o vecinos se hacen más negativas y erosivas. “La socialización se convierte en un elemento agresivo y es la disfuncionalidad que estamos viviendo en el país. A más aturdimiento más disfuncionalidad y es una secuencia de la que no se da cuenta el venezolano. El ser humano ante una realidad limitante, sin los medios para su vida normal, se vuelve en un ser discapacitado social”, sostiene.

Jiménez consiente en que esta situación puede ocasionar violencia a futuro, “y no más diáspora, porque las noticias de los que se han ido tampoco son positivas”. Y añade: “La agresividad será inevitable porque tiene que ver con el entorno y puede ocurrir con mayor probabilidad en familias que no tienen evolución intelectual ni emocional para evitarlo. Por eso los recursos emocionales son tan importantes como el plato de comida. Yo prohibí a mis pacientes el uso excesivo de redes sociales, especialmente el Twitter, porque se estaban volviendo locos. Hay que evitar que nos invada el miedo y la violencia”.





Ver sin negar la dificultad

En tiempos de crisis, señalan estudios de neurociencia, las redes en el cerebro se activan. “El humano necesita en su proceso de subsistencia buscar referencias que no le permitan la muerte ni individual ni social, y cuando encuentra escenarios de fortaleza social, como grupos, redes, movimientos o partidos, se genera una motivación tremenda”, afirma Uzcátegui, quien refiere el reto del liderazgo político para cambiar las condiciones. Mientras, sugiere ver la dificultad sin negarla: “Ver qué recursos se tienen ante ella y los escenarios para disminuir esos efectivos tan nocivos”.

Uno de esos escenarios, refiere Jiménez, se ve en los condominios. La gente busca ahora organizarse, y ya no enfrentarse,para conseguir un objetivo común. “Reírnos es una característica del venezolano, eso es un recurso emocional, como la solidaridad, y eso hay que preservarlo”.