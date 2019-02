Venezolanos migran a Perú para encontrar el tratamiento del VIH

Venezolanos salen del país por vía terrestre con la intención de llegar a Perú y obtener la ayuda médica necesaria, además de los insumos por ser portadores del VIH.

Micky, identificado así por prefirir el anonimato, es uno de los más de 600.000 venezolanos que han llegado a ese país para busca una vida decente. En su caso, tuvo que pasar seis días en autobús tiempo antes que le diagnosticaran con la enfermedad mediante un procedimiento que tuvo que pagar en dólares debido a que los reactivos para realizar la prueba eran importados, reseñó El País.

José Luis Sebastián, director de la institución para la Región Andina, aseguró que existen 80.000 personas diagnosticadas con el virus, de las cuales actualmente solo 10.000 estarían tratándose. Así se reportó el año pasado, en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Los demás, por falta de tratamiento, corren el riesgo de llegar al sida, la fase final y más terrible de la enfermedad.

Alfredo, de 27 años de edad, emigró del país desde hace más de seis meses. Relata que descubrió que era portador del virus cuando optó por un puesto de cocinero en un restaurant de Valencia. El gerente del establecimietno me llamó y me dijo que no podía seguir trabajando en ese lugar porque en los resultados médicos había resultado positivo.

“Lloré, lloré muchísimo, pero luego me di cuenta de que no había necesidad de que me despidieran. Hasta me enteré de que era contra la ley no darme los resultados a mí. Podía denunciarlos”, declaró.

Dos años y medio después de haber sido diagnosticado, fue en Lima que empezó a tomar medicamentos contra el VIH. “Yo nunca desarrollé síntomas y hasta engordé. Incluso imaginé que no tenía el virus. Me dije que no tenía nada y que tenía que salir de Venezuela. Como voluntario de AHF, aprendí lo importante que es la parte psicológica”, enfatiza.

La AHF, una organización que se dedica a realizar pruebas de VIH en las calles, explican los síntomas y maneras de contagio de la enfermedad. Explican que el VIH es un virus que solo se transmite por cinco vías: el líquido preseminal, el semen, el fluido vaginal, la sangre y la leche materna", les dice en un tono que denota convicción y claridad.

