Venezolanos denunciaron red de explotación sexual en Colombia

Víctimas venezolanas sobre una supuesta explotación sexual en una casa de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, denunciaron a la Fiscalía las agresiones y ataques a la que eran sometidas, reseñó Blu Radio

Una de las víctimas indicó mediante relatos que se involucró en el "negocio sexual" por la necesidad de tener dinero y trabajó realizando videollamadas. Un hombre, identificado como José Aduen Uribe, lo obligaba a trabajar sin dejarlo salir por más de siete horas.

“Me quise ir pero me amenazaba, me prometió sacar una cédula colombiana y no lo hizo. Mi trabajo era masturbarme, vestirme de transexual. Me daban 40 dólares. Duré dos meses trabajando”, aseguró el testigo.

Otro de los casos denunciados fue el de un jóven que indicó que en la vivienda habían 28 personas obligadas al "trabajo sexual" por más de 16 horas continuas en las que las si no cumplían las amenazaban con un disararle con un arma de fuego.

“Todos los días tenían que producir y tener sexo, mensualmente se ganaban entre 30 y 50 millones de pesos”, reveló el testigo a la Fiscalía General de la Nación.

Con información de Blu Radio