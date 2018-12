Venezolano camina hasta Argentina para encontrarse con su novia embarazada

Fabiola Navarro de 24 años de edad embarazada, que debido a la crisis humanitaria del país tuvo que migrar a Argentina, se reencontró con su novio que se había quedado en Venezuela.

En un principio la familia de la joven partió primero, porque ella se quiso quedar con su novio Reinaldo Perger. Para costearse el viaje tuvieron que vender todo lo que tenían, reseñó Infobae.

“Tuvieron que vender todo lo que tenían para salir: la casa, el carro, todo. En Venezuela, o compras comida o compras un champú, tú decides. En mi familia prefirieron vender todo a morir de hambre", contó Navarro.

Sin embargo no puedo aguantar la situación económica del país, pues entre ella y Perger sólo ganaban lo suficiente para comer puros vegetales, las carnes eran muy caras. Para adquirir los productos regulados tenía que levantarse a las 3:00 am para empezara a hacer las colas temprano.

Navarro se despidió de su novio comenzando junio. "Vine en bus, sola. Comí galletas y pan durante todo el viaje". Tardó 10 días en llegar a Buenos Aires, la capital de Argentina.Poco tiempo después de llegar se enteró que estaba embarazada, debido a un malestar general que sentía. Casi cinco meses después Reinaldo le dijo que iba a ir Argentina así fuera caminando.

"Me llamó a comienzos de diciembre. Pidió un teléfono prestado y me dijo que iba por la costa de Perú, que la gente lo ayuda con agua y comida. Que descansa en alguna plaza o duerme en la calle, donde lo agarre la noche. Dijo que había hecho dedo, que un camión lo había avanzado un poco, pero que se había tenido que bajar tan rápido que había dejado el bolso con su ropa. Ahora sí que no tiene nada", relató la joven.

Reinaldo le dijo que le quedaban dos días de camino para llegar a bolivia, que le sangraban los labios y que tenía los pies hinchados. Para ganar un poco de dinero, se ofreció para pescar, lo que le daría para poder comer y tomar agua.

El 24 de diciembre cumplieron dos años de novios y la futura mamá posteó en su cuenta de Instagram una foto con un pie de foto que dice: "Para pruebas de amor se creó la distancia. Te amo vida mía. Pronto juntos".

Con información de Infobae.