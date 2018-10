Venezolano caminó 12 días por Colombia para llegar a la frontera de Ecuador

Rubén Castillo, de 51 años de edad, caminó 12 días por Colombia para poder llegar a la frontera con Ecuador. El venezolano indicó que se fue sin dinero por la situación del país y empezó a caminar desde San Antonio del Táchira.

"Cuando llego a San Antonio reviso mi cuenta y solo tenía 4 millones de bolívares. No tenía sentido cambiar de bolívares a pesos. En ese momento me vi en la necesidad de empezar mi travesía como mochilero", explicó Castillo a la prensa del diario El Tiempo.

Castillo señaló que durante su caminata por Colombia recibió la ayuda de una señora, quien le permitió pasar la noche en su casa para que no se quedara en la carretera. Aseguró que se fue de Venezuela por necesidad.

"Caminando por Cúcuta vi a una señora y me llamó. Me preguntó si iba a seguir caminando. Me dijo que no pasara la noche en la carretera porque era peligroso. Después me conseguí con un señor ¡Que Dios lo bendiga! Me dice: 'Venezolano ven acá. Tome esto' Recuerdo que tenía rato que no comía eso, era pollo. Me preguntó que desde cuándo estaba camindo, le dije: 'Ya tengo tres días'. En ese momento me dio 5.000 pesos y dije: Los voy a guardar y se los voy a mandar a mis hijos porque los dejé con nada", narró Castillo.

El venezolano explicó que para poder ingresar a Colombia firmó un acuerdo con el gobierno colombiano en el que se comprometía a llegar hasta la frontera con Ecuador y no regresar a Colombia, puesto que no cuenta con la documentación para estar legal en el país.