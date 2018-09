La venezolana que vende aguas frescas en México

Jessica Rea, oriunda de Valencia, estado Carabobo, migró a la ciudad de Cancún en México en busca de una mejor calidad de vida. Actualmente se encuentra vendiendo “aguas frescas”, una bebida no alcohólica de la gastronomía mexicana, en ese sector.

“Es mi propio negocio. Soy mi propia jefa. Mis aguas no saben a pobreza, saben a riqueza del corazón”, expresó Rea para el medio mexicano Novedades Quintana Roo.

La venezolana explicó que lleva un mes y 15 días vendiendo “aguas frescas” y que, hasta ahora, le da dinero. La actividad económica comenzó porque una amiga le recomendó el comercio con esa bebida. Luego de invertir en los materiales, comenzó a trabajar.

A pesar de que afirma que es DJ y bailarina, señaló que su profesión no prospera en Cancún. “Aquí no se da mucho si no eres un DJ conocido. Si fuese una DJ conocida, creo que si tuviese vida”.