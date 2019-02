La venezolana que se refugió en Boa Vista con su hija recién nacida

Yenni, una cocinera venezolana que decidió dejar a sus dos hijos mayores por la crisis económica que atraviesa el país, relató su vivencia de dormir en las calles en la ciudad de Boa Vista, en Roraima (Brasil).

A mediados de diciembre, la mujer tuvo que refugiarse en una tienda con su bebé de 7 días de nacida para intentar sobrevivir. “En Venezuela, la situación empeoraba cada día y lo que ganábamos nos alcanzaba sólo para comer. Lo que una persona ganaba en un mes daba para la comida de un día y teníamos que salir y buscar más y más, nunca teníamos suficiente”, indicó al Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (Acnur).

Ella decidió quedarse luego de venir varias a la ciudad brasilera. En la primera oportunidad vino para trabajar y juntar dinero para comprar comida para su familia en Venezuela. Tiempo después, quedó embarazada y decidió quedarse en territorio brasileño por miedo a perder a su bebé por la falta de medicinas.

“Para el parto me pedían una lista de medicamentos y artículos médicos que yo no conseguía comprar. Yo vine porque vi varios casos de vecinas que daban a luz y por no tener los medicamentos y artículos exigidos, sus niños murieron”, contó.

Sin embargo, después de dormir en la calle por dos semanas con su hijo de 3 años de edad, fue acogida en un albergue temporal apoyado por Acnur en Boa Vista.

“Yo prefiero estar aquí, donde tengo un techo y un colchón. Cualquier cosa es mejor que tener que dormir en la calle, donde pasan los autos, donde hay tantos problemas. Yo he vivido tantas cosas malas allí”, indicó Yenni.

