Venden efectivo en Maracaibo en 140% por encima de su costo

La venta de efectivo ha vuelto luego que las entidades bancarias solo permitan retiros de hasta 1.000 bolívares en Maracaibo, estado Zulia. El bolívar se comercializaba en 50% en la primera semana de enero. Sin embargo, tras el aumento salarial decretado por Nicolás Maduro el costo puede llegar hasta 140%.

Los ciudadanos denuncian que lo poco que pueden retirar en los bancos es entregado en billetes de baja denominación. “Fui al banco y me dieron 400 en billetes de dos bolívares y el resto de BsS 50. Me metieron los billetes de dos bolívares sí o sí y ¿dónde me los van a aceptar?, cuando ni los choferes no los quieren”, denunció Nerio Gutiérrez para diario Panorama.

El mercado Las Pulgas, uno de los más grandes en la ciudad, es el principal centro para comprar en efectivo. Los ciudadanos indican que los precios son inferiores en comparación a los comercios formales, a pesar de esto, advierten que muchos establecimientos no aceptan el billete de dos bolívares.

“Yo fui a comprar ayer en Las Pulgas, con el dinero que retiré en el banco, pero me dieron billetes de 2 y 5 bolívares. El vendedor me dijo que solo podía darle la mitad del valor del producto con billetes de cinco y el resto en billetes de 10 o de mayor denominación. El mismo problema del año pasado se está repitiendo”, comentó Leonor Semprún.

