Vecinos de El Cementerio quemaron al Judas de la escasez

Habitantes de El Cementerio, en Caracas, decidieron quemar y nombrar al Judas este Domingo de Resurrección como “No hay”, debido a la escasez que atraviesa Venezuela.

“¿Por qué 'No hay'? porque no hay agua, luz, comida, hospitales, efectivo, no hay nada. Sirva esta quema de Judas como protesta para que el gobierno nacional se aboque a resolver”, dijo el vicepresidente de la Asociación Civil Judas de El Cementerio, Romer Martínez, a Caraota Digital.

Martínez aprovechó para pedir al presidente Maduro abrir el canal humanitario para ingresen alimentos y medicinas del exterior.

La quema de Judas representa una de las tradiciones más antiguas de Venezuela de corte religioso.

Con información de Caraota Digital