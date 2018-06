Vecinos de Altagracia continúan en protesta por sexto día

Los vecinos de la Parroquia Altagracia continúan por sexto día en vigilia permanente y protesta pacífica en la Esquina Santa Bárbara a Maturín, en rechazo a las invasiones del Hotel Simón y Canaima. Los residentes esperan que algún fiscal haga acto de presencia en la zona.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades competentes para que atiendan esta denuncia y desalojen a las personas que se encuentran en el Hotel Canaima, quienes ingresaron de manera violenta sacando a todos los huéspedes, trabajadores y dueños hace más de 15 días.

"No permitiremos que sigan sometiendo a nuestra parroquia, no más abusos por parte de las autoridades, no más violaciones a nuestros derechos" denunció una fuente a El Nacional Web.