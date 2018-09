Varios países rechazan ejercicio de médicos integrales

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Leopoldo Briceño-Iragorry, aseguró que el Sistema Nacional de Educación de Colombia les solicitó información, en 2017, sobre ciudadanos en ese país que estaban graduados como médicos integrales comunitarios en Venezuela, pues consideraron que la preparación obtenida era insuficiente.

“Nosotros enviamos el informe a la institución colombiana, en el cual señalamos que ellos no realizan intervenciones quirúrgicas, no tocan pacientes, no operan, no atienden partos ni acuden a los hospitales”, expresó el especialista en Cirugía Pediátrica y se refirió así también al señalamiento del presidente Nicolás Maduro, durante el Congreso Revolucionario de la Salud, el 24 de agosto, en el cual ordenó graduar a 100.000 médicos integrales y pasarlos directo a Pediatría o a Anestesiología, sin los estudios previos exigidos.

En Brasil se constata la inquietud acerca del ejercicio de los médicos graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

“Hay ignorancia porque para realizar un posgrado en Pediatría el médico graduado debe hacer el rural, que es obligatorio, y luego el internado en las especialidades de Cirugía, Medicina, Obstetricia y Pediatría, también obligatorio, con duración de un año”, expresó el académico luego de reiterar los términos de la declaración gremial, el 30 de agosto, mediante la cual académicos y profesionales de la salud rechazaron las propuestas y anuncios gubernamentales.

Esta posición ha sido constante entre los académicos, colegios y sociedades de médicos y universidades autónomas, que desde 2014 advierten sobre la formación inadecuada de los aspirantes a ejercer la Medicina, como consecuencia de programas de estudio deficientes, razón por la cual profesores y especialistas de hospitales expresaron preocupación por la necesidad de que actualicen sus conocimientos para atender debidamente a los pacientes.

Ayer también la Sociedad Venezolana de Anestesiología expresó que no avala ningún trabajo que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 8 de la Ley de Ejercicio de Medicina, y destacó el riesgo que corren los enfermos. “La Anestesiología es la única especialidad del mundo que suprime el estado de conciencia del paciente, y esto implica medidas legales, por lo cual el anestesiólogo debe tener suficiente preparación”.

“Alarma la orden emitida por el Ejecutivo de que estos profesionales ingresen directamente en los posgrados para una especialización médica o quirúrgica, sin tener los requisitos y prelaciones que siempre han exigido las universidades y residencias de posgrados asistenciales reconocidas, lo que muestra una gran irresponsabilidad”, indicó la internista y nefróloga María Yánes, quien cuestionó “las descalificaciones y comparaciones denigrantes del máximo representante del gobierno hacia los médicos venezolanos egresados de nuestras prestigiosas universidades autónomas”.

En Perú afirman que no están capacitados

El Colegio de Médicos de Perú negó la autorización para ejercer a ciudadanos de ese país formados como médicos comunitarios en Venezuela, y expuso las razones de su decisión: no están capacitados como cirujanos, y les retiró el registro, de acuerdo con una información publicada en el portal de PanAm Post.

La decana del CMP, Liliana Cabani, y el secretario del Interior, Jaime Morán, afirmaron que inicialmente fueron inscritos en el colegio profesional debido a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria reconoció sus títulos, pero luego se aclaró que no corresponden al de médicos cirujanos.

Poco antes, estos hombres protestaron porque se les impedía ejercer.

Como una solución, el colegio les dio la opción de completar y/o convalidar sus estudios en una universidad de Perú, pero la mayoría se negó a hacerlo.

“El Colegio Médico ha corregido un registro anómalo ocurrido en años anteriores, debido a que ha acreditado que los egresados de medicina integral y comunitaria han recibido una formación que no es igual ni equivalente a la que recibe un médico cirujano”, indicaron y advirtieron que la decisión busca salvaguardar la salud de los peruanos.