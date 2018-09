Usuarios esperan hasta dos horas en estación Chacaíto para comprar tickets

Este lunes usuarios del Metro de Caracas esperan hasta dos horas en la estación Chacaíto para adquirir boletos de viaje y tarjetas inteligentes.

Desde el lunes 10 de septiembre se reanudó el cobro del pasaje de Metro, que había sido suspendido en mayo por falta de material para emitir los tickets. El nuevo precio establecido por viaje es de 0,5 bolívares soberanos.

En la estación El Valle no había venta de tickets la mañana de hoy y en la tarde no me dejan pasar porque no tengo ticket, y dónde lo compro? En la estación Chacaito 2 casetas,6 operadores,1 solo vendiendo, 1 hora para comprar 10 ticket #Hechoensocialismo #madurodestructordevzla