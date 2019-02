Usuarios de Cantv reportaron fallas de Youtube durante discurso de Guaidó

Ciudadanos reportaron el bloqueo de Youtube mediante del servicio de internet proporcionado por Cantv en diversos lugares del país durante el discurso de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la tarde de este martes.

Los usuarios denuncian inconvenientes para acceder a las plataformas minutos antes que comenzara la alocución de Guaidó en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Chacao.

El observatorio NetBlocks confirmó que Youtube fue restringido a partir de 1:15 pm. "YouTube fue bloqueado en Venezuela durante el discurso de Juan Guaidó transmitido en vivo; Los servicios de traducción de Microsoft Bing y Google también afectaron; incidente en curso", explicó la organización en Twitter.

Confirmed: YouTube restricted in #Venezuela from 5:15PM UTC (1:15PM VET) during Juan Guaidó live-streamed speech; Microsoft Bing and Google translation services also affected; incident ongoing #KeepItOnhttps://t.co/FMaBpv9k6r pic.twitter.com/LS8wU7Q2ur