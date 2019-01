Usuarios de Cantv denuncian que el acceso a Wikipedia está bloqueado

Usuarios de Twitter denunciaron este sábado que no pueden acceder al buscador Wikipedia a través de la Compañía estatal Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Las denuncias tienen lugar luego de que el portal informativo publicara que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ejercía el cargo de la Presidencia de Venezuela.

“No se puede acceder a Wikipedia en conexiones Cantv. ¿Qué tan débil tienes que ser para sentirte amenazado por lo que alguien publique en Wikipedia, aunque igual sea corregido?”, cuestionó el periodista Víctor Amaya.

Amaya aseguró que para poder ingresar al buscador, el usuario debe hacerlo con el uso de un Sistema de nombres de dominio (DNS).

“Las conexiones ABA Cantv no permiten el acceso a Wikipedia. Para hacerlo hay que cambiar los DNS”, comentó.

No puedo acceder a Wikipedia desde ayer, intenté verificar la información de la página de @jguaido en la misma pero no pude, hoy tampoco he podido acceder. Uso CANTV. ¿Será que el gobierno bloqueó wikipedia como los hizo con varias páginas para adultos?