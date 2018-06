“Urge contar médicos que quedan para la crisis”

Venezuela debe saber con qué cantidad de médicos especialistas cuenta para saber cómo enfrentar las enfermedades infecciosas con los diagnósticos que se obtengan, afirmó la presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Krisell Contreras, quien informó que 52 de los 385 miembros de la Sociedad de Infectología que preside, se fueron del país. “Pensamos que la diáspora de médicos va a continuar; por ese motivo la preparación incluye saber con cuántos médicos vamos a contar, quiénes se van a quedar para ayudar y buscar estrategias sobre todo para la parte humanitaria”.

La especialista intervino con ocasión de la celebración del Congreso de Infectología 2018 Doctora Luigina Siciliano Sabatela, que durante cuatro días reunió a médicos para debatir la educación continua en el país. “Sabemos que estamos en una situación de crisis sanitaria muy difícil, quizás sin precedentes en el país; vemos enfermedades infecciosas reemergentes, prevenibles algunas por vacunas, pero otras no, y que no habíamos vuelto a ver. Ahora vemos con tristeza su resurgimiento”. Destacó la necesidad de contar con la ayuda humanitaria. “Actualmente esos medicamentos no se están fabricando en el país y todos son importados”.