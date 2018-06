Universitarios de Vargas dejan las aulas por dificultades con el transporte

Universitarios residentes del estado Vargas que estudian en Caracas han dejado de estudiar por la falta de dinero para pagar el pasaje del trasporte público, así como la dificultad para abordar las unidades.

Los estudiantes llegan a gastar 1.400.000 bolívares para poder trasladarse a la capital. Los conductores no les descuentan el pasaje al momento de presentar el carnet de la institución, reseñó La Verdad de Vargas.

“Hay días en los que no puedo ir a clases porque no tengo el dinero completo o porque no consigo transporte para subir a Caracas”, comentó uno de los universitarios.

Otra estudiante aseguró que viajar desde Caracas hasta Vargas es aún más difícil, debido a que a partir de las 10:00 am en Capitolio y de las 12:00 pm en Gato Negro los autobuses comienzan a faltar.

Lea más en La Verdad de Vargas.