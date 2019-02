Unión Radio Deportes cerró sus transmisiones por “la coyuntura del país”

La programación deportiva del Circuito Unión Radio cerró sus transmisiones este viernes, anunciaron locutores y ex trabajadores de la emisora.

"Día duro, lleno de sentimientos encontrados. Hasta hoy @Deportes_UR dejó de ser programación 100% deportiva. La coyuntura del país llevó a cerrar un ciclo", indicó el periodista Richard Morales en Twitter.

Miembros que conformaron el grupo de trabajo de la emisora y fanáticos calificaron el hecho como “un momento duro” para el deporte y los medios de comunicación.

"Hoy no se termina @Deportes_UR, es una breve pausa, estoy seguro. El entretiempo de un hermoso partido en el que tantos grandísimos jugadores han participado con su inigualable talento", expresó el periodista Carlos Mauricio Ramírez.

Personalidades como Fernando Arreaza y Daniel Chapela también se pronunciaron en las redes sociales, puesto que se trataba de una señal emblemática para los venezolanos en el ámbito deportivo.

. @Deportes_UR casa que tanto quiero, en la que he vivido mis mejores etapas profesionales y encontrado grandes amigos, volverá. Hoy es duro, pero vendrá el reencuentro y entonces espero que estén ahí amigos, profesionales y tú @rubendasilvaf reabras las puertas de par en par ����

Me entero del cierre de @Deportes_UR. Además de agradecer a quienes tuvieron la bondad de mencionarme, me gustaría decir que fue un honor formar parte de esa familia de la mano de @arreazaortega quien, como colaborador primero y como co-conductor después, me abrió las puertas