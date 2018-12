Una venezolana relató cómo fue explotada sexualmente en Colombia

Una venezolana decidió emigrar a Colombia con su hermano para buscar una mejor calidad de vida debido a la situación económica del país. Jonathan y Alexandra llegaron a Barranquilla, donde vendía dulces.

"Una venezolana que conocí por el barrio me dijo que le habían contado de una casa donde daban una habitación y comida a cambio de estar desnuda frente a una cámara. Ella no trabajó en eso, pero me dijo que solo era desnudarse, nada grave", comentó la venezolana oriunda de Maracaibo, reseñó Versión Final.

Las personas le ofrecieron tramitarle una cédula colombiana para quedarse legal en ese territorio a cambio del alquiler de la habitación y comida. Sin embargo, en el trabajo debía emplear juguetes sexuales mientras debía estar desnuda frente a una cámara web.

Los sujetos nunca le tramitaron la cédula y tuvo que dormir junto a otros 29 venezolanos en un solo cuarto entre hombres, mujeres y transexuales. Esta situación duró hasta dos meses cuando la policía allanó el sitio. Dos religiosos fueron detenidos en el hecho y 60 personas fueron rescatadas entre ellos, Alexandra.

