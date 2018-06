Una bolsa de sangre para transfusiones puede costar 300 dólares

La coordinadora de investigación de la ONG Convite, Francelia Ruiz, señaló que una bolsa de sangre para transfusiones puede llegar a costar casi 300 dólares. “Es urgente la apertura de un canal humanitario”, expresó, luego de denunciar que se ha establecido un mercado negro en el ámbito de la salud.

La activista intervino durante la presentación del más reciente monitoreo sobre la situación de la salud en Venezuela, elaborado por la organización que preside Luis Francisco Cabeza. En el encuentro participaron Katherine Martínez, de la ONG Prepara Familia, y otros defensores de los pacientes.

De cada 10 farmacias 9 presentan la falta de medicinas para tratar enfermedades como hipertensión, diabetes, infecciones respiratorias y diarrea, según el informe.

Las entidades más críticas son Lara, Mérida, Zulia y Nueva Esparta. El censo incluyó establecimientos nacionales, locales e independientes. Al investigar en varias ciudades, se determinó que Porlamar, en Margarita, presenta la peor escasez de fármacos contra infecciones respiratorias agudas, pues alcanzó 94,1%, mientras que antidiarreicos superó 95,1%.

Las otras ciudades afectadas, según el orden, son Caracas, Maracaibo y Mérida.

El director de Convite, Luis Francisco Cabeza, informó que el desabastecimiento de los medicamentos en el país, tanto en las farmacias como en los hospitales, se ha incrementado durante los últimos meses en 80% y en algunos otros casos casi 95% lo que, en su opinión, demuestra indiferencia de las autoridades. “La salud no es prioridad para el Estado venezolano”.

Expresó que en lo que va de 2018 se calcula que hay aproximadamente 15.000 pacientes renales y el Estado se niega a atender la emergencia existente. “El derecho a la salud es un derecho humano y es obligación del Estado garantizarlo”.

Para el presidente de Convite el desabastecimiento constituye una situación dramática que caracteriza la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y que debe ser expuesto para exigir la atención necesaria para las posibles soluciones.

Salud con carnet. Cabeza señaló que el gobierno ha implementado una línea telefónica 0-800 SALUD que labora solo de lunes a viernes en horario de 9:00 am a 3:00 pm, así como el uso del carnet de la patria. Ambas medidas, afirmó, no solucionan el drama que viven los pacientes, ya que el problema no radica en la distribución de los medicamentos sino en que existe un alto porcentaje de escasez. “La gente en Venezuela tiene miedo de enfermarse porque no cuentan con los recursos necesarios para cubrir con dichos tratamientos y no se puede crear un aparataje y un programa que únicamente se le diga a las personas que no hay y no solo eso, que no te puedes enfermar antes de las 8:00 de la mañana ni después de las 3:00 de la tarde, y eso genera zozobra en los ciudadanos”, dijo.

Informó que la industria farmacéutica no fabrica la cantidad necesaria de medicamentos, lo que los ha obligado a importar, y eso genera un alto costo en las medicinas. Indicó que el gobierno debe dialogar con las cámaras farmacéuticas y cancelar las deudas que tiene. “Aunque es un tema que pueda demorar, creo que es la única manera de reactivar la industria”.

Cabeza aseguró, además, un incremento de la mortalidad materno que se ubica en 104%, así como el incremento de mortalidad infantil y, a su juicio, todo son casos prevenibles.