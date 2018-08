La UCAB emitió un comunicado ante las nuevas medidas salariales

La Universidad Católica Andrés Bello emitió un comunicado ante las recientes medidas económicas hacia la comunidad estudiantil:

Me dirijo a ustedes a pocos días del reinicio de actividades ordinarias en la Universidad para compartir algunas de las reflexiones que, conjuntamente con representantes de diversas instituciones y especialistas, así como con el equipo administrativo de la universidad, me he venido haciendo sobre el impacto de las recientes medidas económicas en la vida nacional y de manera especial en nuestra institución. Comparto lo que prácticamente es un amplio consenso, una vez que en la sociedad venezolana hemos venido asimilando el impacto de los anuncios hechos desde el pasado 17 de agosto.

Las medidas económicas:

1) El llamado Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, está compuesto por un conjunto de anuncios inconsultos, parciales, imprecisos y, de manera especial, contradictorios con los propios objetivos que el plan declara: la estabilidad económica y la recuperación de la confianza como base sólida para impulsar el crecimiento.

2) De allí que un primer resultado de las medidas ha sido la generación de un clima generalizado de incertidumbre, tensión, indignación y miedo, que se agudiza conforme se van ampliando los anuncios e implementando medidas, con un discurso amenazante, acompañado de sanciones que lucen a todo evento totalmente arbitrarias.

3) La aplicación de las medidas incrementará la quiebra de empresas, la recesión, el desempleo, la precarización del trabajo y la escasez de bienes y servicios porque, en un contexto mucho peor, profundizarán los mismos controles de precios, salarios y tipo cambio que, tras 15 años, han probado ser ineficientes y destructivos en nuestro país.

4) Luego de perderse cerca del 60% de la producción durante una recesión económica de casi 5 años y pasados 10 meses en hiperinflación y agravada inestabilidad cambiaria, el Plan debilitará aún más a las empresas del sector privado, del cual forma parte nuestra institución. Particularmente, el incremento desproporcionado de salarios y otros costos laborales empeorará súbitamente el desbalance entre ingresos y egresos de las empresas, reduciendo su ya mermada producción y la capacidad de consumo de los trabajadores y sus familias. Muchos podrían confundirse y pensar que el aumento salarial anunciado por el Presidente, que pasa ahora a 1800 Bs S (equivalente a 180 millones de Bolívares Fuertes), es una medida progresista favorable al pueblo. No se puede www.ucab.edu.ve @lacatolica /enlaUCAB @lacatolica estar más que de acuerdo con que los trabajadores disfruten de remuneraciones dignas, que alcancen para vivir bien. Sin embargo, es obvio que esto no depende únicamente de los salarios nominales: depende de la capacidad de producción e intercambio de las empresas donde trabajan, tanto como de la estabilidad, que no es control, de los precios.

5) Para palear el incremento en los costos de producción, el gobierno informa que "asumirá" para los próximos 90 días los déficits de compensación salarial que no puedan cubrir las empresas privadas. La medida sería inflacionaria y demagógica, como cualquier otro gasto anunciado sin un presupuesto público conocido y verificable, que incluya recursos procedentes de los nuevos impuestos anunciados y de un mayor precio de los combustibles. Sin esto no será creíble la indispensable reducción del financiamiento monetario del gasto público que ha potenciado la hiperinflación.

Por otro lado, sin información suficientemente y una normativa clara y transparente, la medida es impracticable por no permitir a las empresas y sus trabajadores tomar responsable y oportunamente sus decisiones. Conocer las condiciones del aporte anunciado es necesario por múltiples razones. Una de ellas, por ejemplo, evitar compromisos que repitan las dificultades regularmente sufridas por las universidades públicas para pagar completo y a tiempo a sus empleados y docentes. El país necesita urgentemente un plan de estabilización económica y de impulso a la producción. De eso no cabe duda. Tal como lo admitió el mismo Presidente Maduro, ese plan requiere propiciar la disciplina fiscal y no recurrir a emisión de dinero para financiar gasto público.

Exige además apoyo de financiamiento internacional, un conjunto de medidas complementarias de ayuda humanitaria y acuerdos entre los factores de producción que creen mercados y favorezcan progresivamente el crecimiento. Lamentamos que el Plan esbozado desde el 17 de agosto no sólo no está pensado desde esta integralidad sino que, definitivamente, contribuirá a exacerbar la crisis económica y social y con ella el sufrimiento del pueblo venezolano.

La UCAB en el nuevo contexto

La situación descrita impacta severamente en la estructura de costos de la universidad y en la operatividad de su funcionamiento. Desde el mismo momento en que se conocieron las medidas, nuestros equipos se activaron para revisar cómo ellas afectaban a la universidad y los cambios que es necesario introducir en los cálculos presupuestarios aprobados a finales de julio. La conclusión hasta ahora es que la Universidad Católica Andrés Bello hará frente a esta nueva adversidad como lo www.ucab.edu.ve @lacatolica /enlaUCAB @lacatolica ha venido haciendo durante toda esta terrible crisis que hemos atravesado en los últimos 5 años:

1. Fortaleciendo nuestro sentido de cuerpo, en donde cada quien sabe que debe aportar algo para que todos salgamos adelante y la institución pueda seguir existiendo y desarrollando con calidad y eficiencia sus funciones en todos y cada uno de sus campos.

2. Buscando el equilibrio en la decisiones administrativas. El presupuesto elaborado a finales de julio tiene que ser modificado. Estamos obligados a asumir los incrementos salariales establecidos, cuidando que ello no suponga la inviabilidad de la institución, por lo que tomaremos un conjunto de medidas complementarias que preserven la sostenibilidad económica. Al mismo tiempo, por el lado de los ingresos se hace necesario un incremento de la matrícula mayor al presupuestado, cuidando también que no suponga un esfuerzo que no puedan cubrir nuestros estudiantes. Al mismo tiempo continuaremos con nuestras políticas de cooperación económica de acuerdo a las últimas pautas establecidas. Es necesario también evaluar el impacto de la nueva situación económica en la compensación complementaria que reciben nuestros jubilados.

3. La universidad como institución tendrá que hacer grandes sacrificios, utilizando sus ahorros y endeudándose más hasta donde sea razonable hacerlo.

4. Nos declaramos en resistencia colectiva. Eso significa que todos (estudiantes, docentes y empleados) debemos estar convencidos de la importancia de mantener la universidad, no de cualquier modo, sino preservando sus atributos de calidad, excelencia y compromiso, aun en medio de muchos sacrificios.

Saldremos adelante en la UCAB

Hay una gran calidad moral en todos sus integrantes. Hay mucha identidad y tradición. Hemos adquirido experiencia en el manejo de esta larga crisis y hemos venido tomando un conjunto de medidas que nos brindan herramientas eficaces para afrontar esta situación. Contamos con el apoyo de nuestros egresados, jubilados y amigos. En el país y más allá de él se nos conoce por nuestro prestigio académico y compromiso social. Somos una institución, pues, muy sólida. Estoy convencido que con la bendición y ayuda de Dios, saldremos adelante. Por ello invito a la serenidad y a la confianza en la institución.