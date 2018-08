“Tuve que pagar 2.100 dólares por mi pasaporte”

El precio para adquirir el pasaporte en Venezuela es de 18,86 bolívares soberanos (Bs 1.886.000). Sin embargo, muchos ciudadanos por la necesidad de obtener el documento terminan pagando cifras en dólares, moneda no válida para trámites oficiales y que por el control de cambio solo se puede negociar a través de las casas de cambio. Andreína Hernández, empresaria venezolana, tuvo que pagar 2.100 dólares para recibir el documento.

Hernández debe viajar constantemente por su trabajo. A pesar de que su pasaporte no estaba vencido, ya no tenía espacio para que los funcionarios aduaneros colocaran el sello de entrada o salida. Por residir fuera de Venezuela agotó todos sus recursos para obtener el documento, pero en los consulados no lo logró puesto que no había material para completar el trámite.

La necesidad de realizar la diligencia la hizo regresar a Venezuela tras cinco años de ausencia. Ver a sus familiares era la parte que le emocionaba del viaje, la inseguridad le hacía temer sobre todo porque conoce la situación económica que atraviesa el país.

“Tengo familia en Venezuela y la verdad es que es muy triste la situación económica. Tengo una hermana que es profesional y su sueldo equivale al precio de un cartón de huevos”, dijo Hernández en exclusiva para El Nacional Web.

Afirmó que el modelo económico del país está totalmente deteriorado: "No entiendo cómo el precio del papel higiénico es mil veces mayor que el de la gasolina".

Compró su boleto y viajó a Venezuela. Hernández recuerda con tristeza la impresión que tuvo al llegar a "un país completamente golpeado", como si hubiera llegado a Cuba.

“Estaba insegura porque no sabía si podría regresarme sin pasaporte. Tampoco sabía si iba a poder entrar porque mi pasaporte estaba lleno”, indicó.

A su juicio, la entrada al país depende totalmente del criterio de la persona que los recibe, porque no hay un proceso bien estructurado; sin embargo, pudo atravesar el puesto de la aduana sin problemas.

Como llegó después de las 4:00 pm no pudo hacer el trámite ese mismo día y aprovechó para preparar una reunión donde vería a su mamá, a sus hermanas y a sus sobrinos con los que compartió lágrimas y risas, momentos especiales teniendo en cuenta que había familiares que no había visto desde que abandonó el país en 2013.

La mañana siguiente, con ayuda de un gestor consiguió una cita en el Saime, ubicado en la Plaza Caracas, municipio Libertador. Detalló que para poder ingresar a las oficinas le entregaron el carnet de la patria, un documento de identificación de Venezuela que utiliza códigos QR con el objetivo principal de conocer el estatus socioeconómico del portador.

Una vez frente al agente que la atendió, tuvo que hacer un pago de 2.100 dólares, lo que equivale a Bs.S 127.869 al valor de las divisas en las casas de cambio, 6700% más que valor oficial para obtener el documento.

Hernández recibió el pasaporte tres días después de su solicitud. Al día siguiente de obtener el documento se fue de nuevo, llena de nostalgia por despedirse de sus familiares y preocupada por la situación que padecen. “La única manera que pueden vivir los venezolanos es con el apoyo de las personas que se encuentran en el exterior”.