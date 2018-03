Tres días de penurias vivieron los pensionados en el Zulia

Tres días de penurias, bajo un sol de 31° centígrados, vivieron los adultos mayores para obtener el pago de las pensiones, en Maracaibo, estado Zulia.

Las personas aseguraron que no lograron obtener el pago completo por parte de las entidades bancarias, sino 50% de lo establecido, reseñó el portal web de noticias del diario La Verdad.

Mari Leal Portillo, de 56 años de edad, estuvo esperando en una larga cola desde las 4:00 am hasta las 11:00 am, y aseguró haber sufrido malestares de salud por causa de la larga espera. “Yo me siento mal”, agregó.

Los ciudadanos explicaron que en el último día del plan piloto para el cobro de la pensión hubo desorganización y no se cumplió con la medida de atender a las personas por el terminal del número de cédula correspondiente.

