Transportistas en Zulia se niegan a aceptar billetes de 500 bolívares

Usuarios denunciaron que los transportistas en el estado Zulia no quieren aceptar los billetes de 500 bolívares para el pago del pasaje. “15 bolívares el pasaje y no se aceptan billetes de 500”, es la frase que usan los conductores de la ruta KA en San Francisco.

Las personas expresaron su descontento ante la exigencia de los transportistas del sector y calificaron la acción como algo “insólito”.

“Yo cambio el efectivo al 150% y me dan billetes de 500, y ahora los choferes no los quieren aceptar. Esto es insólito, se creen en Banco Central”, dijo Roxana Acosta usuaria de la ruta K4 a Panorama.

En otras rutas como La Limpia los transportistas tampoco desean aceptar el billete de esa denominación. La respuesta que dan los transportistas es que “los pasajeros no quieren aceptarlos de vuelto”.

“Yo me vine esta mañana y me pidieron 20 mil bolívares y me dijeron que sin billetes de 500”, señaló Rafael Martínez, quien comentó que debe comprar efectivo para costear sus gastos diarios como el pasaje.

El equipo de Panorama conversó con Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte del estado Zulia (Cuttz), sobre la situación que padecen los zulianos.

Alián hizo un llamado a los transportistas a recibir el billete de 500 al igual que el de 1.000 bolívares, porque ambos están vigentes.

Lea la nota completa haciendo click aquí.