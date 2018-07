Transportistas en Vargas no cuentan con suficientes unidades

Sergio Cárdenas, presidente del bloque unido de transporte en el estado Vargas, indicó que se encuentran, prácticamente, en paro técnico debido a que no cuentan con suficientes unidades para trabajar por falta de repuestos e insumos.

“Los vehículos que tenemos no tienen insumos y están paralizados. No hay cauchos, no hay baterías, no hay lubricantes, el paro no es inducido por el transportista, sencillamente no existe repuestos para nuestras unidades”, dijo a Unión Radio.

Cárdenas destacó que en la entidad solo 9% de las unidades están operativas. Además, afirmó que el gobierno está dispuesto a ayudar al sector.

“El gobierno nos dio 70 cauchos pero faltó lo más importante: lubricantes, que es la sangre de nuestros vehículos”, sentenció.

Con información de Unión Radio.