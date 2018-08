Transportistas no trabajaron en Táchira, pese a precio del pasaje en Gaceta

Personas de todas la edades anduvieron por las calles y avenidas de San Cristóbal, estado Táchira, este miércoles a causa de la falta de transporte público. La publicación en Gaceta Oficial del precio del pasaje en el territorio nacional en 1 bolívar soberano, no fue garantía para la reactivación de las líneas que prestan el servicio urbano.

Tampoco hubo incremento de las unidades que cubren las rutas entre los municipios y en el centro de la ciudad se observaron nutridos grupos de personas esperando los microbuses que conectan a la capital tachirense con otras localidades.

Gustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, dijo que la publicación del precio del pasaje en Gaceta Oficial, quita la competencia que tenían las alcaldías del país en cuanto a la decisión que por vía de decreto podía dictar para un aumento del pasaje urbano.

Aclaró a los usuarios que la decisión gubernamental al respecto fue inconsulta y los alcaldes no fueron tomados en cuento para ello. Delgado indicó que aunque no están de acuerdo con la disposición, la respetarán.

“Desde hoy nuestros fiscales de vialidad realizarán una fiscalización diaria de las 15 rutas para saber cuántas unidades están trabajando, cuántas unidades están cargando gasolina y no ver al pueblo caminando, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Ya es hora de que digan la verdad. Debemos reunirnos urgentemente a ver cuántas unidades de verdad están operativas porque no vemos unidades que estén trabajando dentro del municipio, como si hemos visto algunas unidades que están fuera de San Cristóbal”, dijo Delgado.

Cuestionó que en las alcaldías oficialistas hayan suministrado cauchos para las unidades de transporte. El ayuntamiento sancristobalense quedó por fuera.

“Desde el 17 de diciembre he ido en varias oportunidades a la ciudad de Caracas a velar por las necesidades entre muchas, del transporte, pero no he recibido ni un litro de aceite, por lo que el llamado es al ministerio de Transporte que se ocupe de la situación”, agregó el alcalde sancristobalense.