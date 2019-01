Transportistas en Táchira cobran hasta 400 bolívares de pasaje

El precio del pasaje en el estado Táchira aumentó luego de que Nicolás Maduro anunciara un aumento de salario. Ahora, los usuarios deben cancelar hasta 400 bolívares.

Elizabeth Méndez, quien vive en La Concordia, debe trasladarse a diario a San Cristóbal para trabajar y se le imposibilita pagar el aumento de pasaje que realizaron los choferes, reseñó La Nación.

“Yo vivo en El Valle y hasta ayer pagaba 100 bolívares, pero hoy me el colector pidió por el pasaje hasta San Cristóbal 400 bolívares. El total ida y vuelta son 800 bolívares,dinero que es imposible pagar”, dijo la mujer.

Otra usuaria del transporte público detalló que a diario los transportistas aumentan el pasaje.

“Esto es complicado, porque casi todos los días aumentan el pasaje pasaje y ya el sueldo no da para estar pagando tarifas tan altas a los choferes y a esto se suma que una vez se llega al centro, debe pagarse otro pasaje que hasta ayer estaba en 50 bolívares no me extraña que ya también lo haya subido”, señaló Ana de Gutiérrez.

Con información de La Nación