Transportistas rechazaron operativos policiales en sus unidades y áreas

Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transporte, criticó la medida de fiscalización e inspección en las unidades de transporte, que realizó la Policía Municipal de Caracas, en distintas líneas que cubren las rutas de la zona norte y suroeste de la capital. La medida, emanada de la Alcaldía de Libertador, tenía por finalidad solucionar los problemas de movilización de los caraqueños, pero no fue notificada a todos los directivos de líneas.

“Estoy informado de la medida de fiscalización e inspección de las unidades por parte de Policaracas; sin embargo, no todos los transportistas estaban enterados sobre este dispositivo. No hubo una comunicación concreta por parte de la alcaldía sobre el despliegue del operativo”, expresó Ocando.

El dirigente del Bloque Oeste expresó su acuerdo con la supervisión del pasaje que está en 5.000 bolívares, porque “hay rutas en las que cobran entre 10.000 y 15.000 bolívares y no hay control”. No obstante, reiteró la necesidad de que el gobierno fije una tarifa acorde con los requerimientos de los transportistas. “Un pasaje de 5.000 bolívares no es suficiente para mantener una unidad”, enfatizó.

Ocando rechazó también las inspecciones con las que funcionarios de Policaracas obligaban a conductores a sacar a la calle las busetas paralizadas por falta de repuestos. “Yo invito a Policaracas a que realice una inspección técnica en los estacionamientos donde tenemos varadas las unidades y que constaten el deterioro”.

Inspección durará varios días

El comisionado y coordinador de Policaracas, Gustavo Caraballo, indicó que inspección fue realizada en las líneas de Catia, La Yaguara, Antímano, Coche, El Recreo, Catedral, Sucre, Candelaria y San Bernardino, con la finalidad de “dar atención inmediata” a los pasajeros que usan las unidades para trasladarse a los distintos sectores de la ciudad, desde el municipio Libertador. “Vamos a continuar desplegados en toda Caracas brindándoles seguridad a todos los usuarios”, aseguró.