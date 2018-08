Transportistas y pasajeros en incertidumbre por tarifas

En distintas rutas de la Gran Caracas los conductores aún cobran las tarifas viejas y con los billetes del pasado cono, al no haber definido aún cómo trabajar con la nueva moneda. Informaron que recibirán los billetes pasados hasta que entren en circulación totalmente los nuevos.

“Vamos a seguir cobrando con los billetes viejos hasta que no haya un panorama claro, estamos en incertidumbre tanto transportistas como los pasajeros, porque aún el nuevo cono no se ha instalado completamente”, señaló Aníbal Salazar, conductor de la ruta Chacaíto-Las Mercedes. Sin embargo, desde hace semanas no aceptan el billete de 500 bolívares del cono viejo.

Los transportistas han manifestado que quieren establecer una tarifa en alrededor de 1 bolívar soberano, puesto que el monto de 10.000 bolívares fuertes no está expresado en el cono entrante. Además esperan que haya una subida del precio de insumos y repuestos para los vehículos, por lo tanto necesitan percibir un mayor ingreso.

Ayer en la capital las unidades de transporte fueron pocas al igual que la cantidad de pasajeros, a pesar de que los conductores manifestaron que no se había convocado un paro de actividades por parte del gremio. La mayoría de los comercios se unían a la dinámica: mantenían sus santamarías abajo y los pocos abiertos eran de venta de alimentos.

“Parece que fuera un domingo o un día festivo, ha habido muy pocos usuarios en comparación con los días normales. Es porque todo está aún inestable”, expresó Salazar.

“Esta cuadra suele llenarse de personas esperando, pero aquí hay solo unas cuantas, a pesar de que esto es muy movido; es una zona empresarial con gran afluencia de personas en la semana”, agregó.

Las colas de usuarios que se veían en algunas paradas eran más por la falta de unidades que por la cantidad de personas. Pasajeros, que llevaban alrededor de una hora en espera, reclamaban que el transporte se ha deteriorado en el último año por la ausencia de unidades para cubrir las rutas.

“No ha sido solo hoy, es un problema que viene desde hace meses. Uno tiene que esperar más de 40 minutos aquí”, manifestó Gustavo Delgado, usuario de la ruta Chacaíto-Los Samanes.

Además, la eliminación de cinco ceros en la moneda ha generado confusiones, expresaron usuarios. Delgado, que en su ruta paga 15.000 bolívares fuertes, no sabe cómo se pagará con los soberanos y tampoco cómo le darán el vuelto.

“Hoy pude sacar en el banco 10 bolívares soberanos, que equivalen a 1 millón de los fuertes. ¿Pero cómo hago si solo pago 0,15? Debe aproximarse una subida del costo del pasaje, es lo más seguro”, expresó Delgado, mientras mostraba el billete morado.

Fuentes del gremio han denunciado que actualmente 85% de flota de buses en el país se encuentra paralizada, de las cuales 45% está perdida totalmente o su reparación es muy costosa. Además demandan que los insumos que designa el gobierno para el gremio tan solo cubren alrededor de 20% de los buses que lo requieren, por lo tanto ha resultado en una mayor escasez de unidades.

Gremios y ministerio se reunieron

El gremio de transportistas de la Gran Caracas, representados en sus diferentes bloques, se reunió ayer con elÓrgano Superior de la Misión Transporte, instancia que depende del Ministerio de Transporte, para generar un acuerdo entre ambas partes respecto a la aplicación del nuevo cono monetario.

Los principales planteamientos que llevaron a esta mesa de trabajo, además de la fijación de una tarifa que se estipule en los nuevos billetes, fue exigir dotación de insumos como baterías, cauchos y aceites, establecer el costo de la gasolina para el sector y además aclarar los subsidios con respecto al pago estudiantil.

Los transportistas plantean que la tarifa fijada les alcance para cubrir además otros gastos de sus vehículos. “Si aumentan a un bolívar soberano, nos alcanzará al menos para comer”, expresó un conductor.

La reunión, que se realizó en la Vicepresidencia del país, contó con la presencia de funcionarios de los ministerios de Transporte, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; del Trabajo.