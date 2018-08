"Trabajar en El Nacional es estar en las Grandes Ligas"

Jose, como le decimos en la Redacción a José Gregorio Meza, es un maracucho con apenas siete años en Caracas. Se vino a finales de 2011 para sacar adelante El Propio, diario del cual fue gerente editorial hasta que dejó de circular, en 2016. Entonces pasó a El Nacional.

Con dos años en el periódico, como adjunto a la Mesa de Redacción, se hizo merecedor, para el período 2017-2018, del Premio Miguel Otero Silva, que otorga El Nacional al periodista destacado.

Jose es cronista, reportero y entrevistador, y ha escrito notas de política, mundo, sucesos, economía, sociedad, educación, deportes y hasta

espectáculos; es decir, ha escrito para todas las secciones del periódico. Y lo hace con meticulosidad y precisión.

Además de ser un jefe multitasking en el diario, es profesor de Géneros Periodísticos en la Universidad Cecilio Acosta, oficio que ejerce a distancia, dice, con igual pasión. Venir desde Maracaibo a Caracas, especialmente a El Nacional, fue para Jose "como entrar a jugar en las Grandes Ligas, pues no es lo mismo ejercer en medios del interior que en la capital". "Me metí en un ritmo de trabajo en el que necesitas estar muy concentrado. Y creo que he respondido bien a la confianza y el apoyo que he tenido de mis superiores", dice.

El premio que recibe le hace sentir "orgulloso y comprometido": "Especialmente en la situación actual del país y del periódico, que llega a

75 años con un enorme esfuerzo de todos los que estamos aquí y que seguimos, porque aspiramos a ver que la situación empiece a enderezarse y a tomar un rumbo positivo".