Trabajadores de Ford Motor iniciaron huelga por bajos salarios

Los trabajadores de la empresa trasnacional Ford Motor iniciaron una huelga este jueves, debido a los bajos salarios que perciben, que representa un equivalente de 60 bolívares diarios.

Melquiadez Balzar, trabajador de la empresa, indicó en exclusiva para El Nacional Web que el salario no les permite cumplir con el sustento del hogar y su familia.

"No es justo que estemos produciendo unos carros, trabajando para una empresa trasnacional y no percibamos un sueldo digno", dijo.

Balzar aseguró que algunos trabajadores recibieron un bono de 18.000 bolívares, pero que eso no alcanza ni siquiera para un par de zapatos o un regalo para sus hijos.

"Nos dieron un bono de bsS 18.000, lo cual no alzanca ni para unos juguetes o un par de zapatos, que tienen un precio de 25.000 bolívares. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a llevar comida a nuestros hogares?" denunció Balzar.

Además, afirmó que a los trabajadores de otra empresa trasnacional más pequeña les otorgaron un mejor bono y les dieron dos cauchos como parte de los beneficios del trabajador.

"No merecemos que nos paguen eso cuando nosotros estamos produciendo carros que se venden tanto en bolívares, como en dólares", acotó.

En la huelga se encuentran 150 trabajadores para denunciar los bajos salarios que son insuficientes ante la crisis económica. Solo reciben el salario mínimo y algunos obtienen el subsidio por parte del gobierno de bsS 1.770, pero que igualmente expresan que no les alcanza para nada.

"Trabajamos de lunes a viernes, desde las 7:00 am hasta las 3:30 pm con un salario de bsS 60 diarios, eso no me alcanza ni para un kilo de queso y esa es la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos", detalló.

Diciembre sin regalos para los niños

Balzar comentó que las utilidades que percibirán están alrededor de bsS 3.000 y 4.000 y las bonificaciones no son suficientes para los trabajadores que tienen hijos; ese dinero no alcanza para comprar ropa o regalarles algún juguete en Navidad.

“Yo no pretendo volverme millonario con el trabajo que hacemos, pero si espero que podamos comprar cosas para nuestros niños y familias como lo hacíamos en años anteriores", reveló.

Balzar denució que el sindicato de trabajadores no está realizando la labor de acuerdo con lo que los trabajadores necesitan y que solo responden con pretextos.

"Siempre dicen que la empresa no tiene dinero, que ocurrirá lo mismo que en otras empresas de motores. Nosotros lo que queremos es que esos trabajadores sean tomados en cuenta, tanto en salario como en trabajo", aseguró.

Los empleados se mantendrán en huelga hasta que les resuelvan la problemática de los salarios y la empresa les otrogue un salario digno y bonificaciones que refleje el trabajo que realizan.