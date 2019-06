Trabajadores del sector salud anunciaron marcha para el próximo lunes

El sector salud convocó este lunes a una concentración en el Ministerio de Salud para el próximo lunes 10 de junio, con el fin de exigir los recursos necesarios para trabajar. Aseguraron que ven a los pacientes morir y que no pueden hacer nada debido a las condiciones de los hospitales.

Denis Guédez, representante del sector, denunció que esta situación está llevando a los institutos de salud a un cierre técnico, porque los trabajadores no cuentan con agua en los baños, no tienen los equipos necesarios y los pacientes no pueden ser atendidos. Subrayó que el Hospital Universitario de Caracas está funcionando a 20% de su capacidad.

Informó que los pacientes no son los únicos afectados en los hospitales: los trabajadores han sufrido infecciones urinarias y afecciones psicológicas debido a la situación tan precaria que se vive en los institutos médicos: "Vemos todos los días cómo mueren los pacientes sin ser atendidos y sin poder hacer nada".

Guédez relató que un jubilado del Clínico estaba internado en ese hospital porque requería de unos exámenes, le avisó a su familia que iría al baño, se dirigió al piso tres y se lanzó por la ventana. Sus compañeros de trabajo afirmaron que el hecho se debió a las condiciones deplorables de trabajo, los bajos sueldos y la terrible situación que se evidencia en el hospital.

Lamentaron que los pacientes están siendo castigados al tener que recibir una atención tan deplorable: "Hasta cuándo vamos a vivir esto por la ineficiencia del régimen".

Indicaron que el Clínico tiene 6 meses con problemas de agua, lo cual produce infecciones en trabajadores y pacientes. De 12 quirofanos, solo funcionan 2 de manera irregular por la falta de servicios. De 1.200 camillas, solo se encuentran operativas 200.

Mejoras laborales

Mauro Zambrano, representante del sindicato de hospitales y clínicas, denunció que los trabajadores solo perciben 40.000 bolívares de sueldo, lo que es equivalente a 6 dólares, suficiente para comprar solo 2 kilos de queso al mes.

Convocó a la manifestación el próximo lunes: "Para que ese día como trabajadores seamos reivindicados". Tambien llamó al resto de los sectores del país para que se unan a las protestas. Afirmó que todos los gremios están en las mismas condiciones.

Recalcó que les fueron asignados 10.000 bolívares para uniformes, una cantidad insuficiente: "Nosotros como trabajadores no tenemos las condiciones necesarias para ejercer nuestra labor".

Por su parte, el secretario general de Fetrasalud, Pablo Zambrano, dijo que la ayuda humanitaria no ha sido recibida: "En Venezuela se invierte en armas, en militares, en publicidad para convertir las mentiras en verdades, pero no se invierte en la vida".

Informó que designarán una comisión para que acuda hasta la Cruz Roja y pida cuentas de la ayuda humanitaria que se ha entregado.

"El gobierno es enemigo de la clase obrera y de los trabajadores", puntualizó.