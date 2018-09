Trabajadores de la Cancillería protestaron por pago de sueldos vencidos

Trabajadores de la Cancillería de la República protestaron este jueves en las inmediaciones de la Casa Amarilla, ubicada en el municipio Libertador de Caracas, exigiendo el pago de sus salarios vencidos.

“Hoy le acaban de informar a todo el personal que están suspendidos los bonos vacacionales. La gente del servicio exterior apenas está cobrando el mes de abril”, denunció uno de los trabajadores.

Los ciudadanos indicaron que presuntamente la negativa de cancelar los montos adeudados por la administración pública es debido a que no hay dinero para realizar la cancelación.

“¿Cómo hacen ellos para viajar al exterior si no hay dinero? ¿Pagan con petros?”, cuestionaron.

