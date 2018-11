Trabajadora del BCV: Todos los días salimos a buscar datos de inflación

Durante la protesta de los trabajadores del Banco Central de Venezuela (BCV), Carolina Mendoza, empleada de la entidad, expresó que hacen falta nuevas políticas económicas por parte del ejecutivo nacional.

Aseguró que los trabajadores del BCV salen a la calle constantemente a buscar números sobre la inflación que hay en el país y que es decisión del gobierno no dar a conocer las cifras que recolectan.

“Hacen falta unas nuevas políticas económicas para el país porque no es por nosotros, los trabajadores del banco, todos los días salimos a buscar las cifras de inflación a la calle y es decisión de las autoridades no publicar la información”, dijo Mendoza.

Este jueves, trabajadores del BCV protestaron en las instalaciones de la sede principal del ente para exigir mejoras salariales y los manifestantes indicaron que les hacen un daño al eliminar las convenciones colectivas.

#1Nov 11:40 am #Protesta Carolina Mendoza, Trabajadora del BCV: Todos los días salimos a buscar las cifras de inflación a la calle, son decisiones de las autoridades que no publican la información, no es por nosotros que no se publican - @TVVnoticias pic.twitter.com/hJLvbCy3mT