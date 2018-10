Trabajadora de la Cancillería: "Sueldo no alcanza para comprar ropa íntima"

Trabajadores de la Cancillería venezolana protestaron este martes para exigir sueldos justos y denunciaron que tienen siete meses sin recibir el respectivo pago salarial.

Una trabajadora afecta al oficialismo informó que siente tristeza por no poder comprar ropa íntima. “Necesito comprar algo y no puedo. Un sostén para aguantarme las tetas me cuesta 980 Soberanos. ¿Con qué carajos me lo compro? Estoy buscando una tela a ver si me las aguanta porque se me caen”, dijo la señora.

Los manifestantes advirtieron que la Cancillería se encuentra a punto de un cierre técnico debido a que el gobierno no ha invertido en materiales para el funcionamiento de la institución gubernamental.