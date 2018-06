Tomás Straka: “Han reaparecido muchos de nuestros peores fantasmas”

—¿Otro 20-M en la historia?

—El de 1810 en Buenos Aires, cuando el virrey descubrió que no tenía el apoyo que pensaba y tuvo que decir: “Puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran”. Acá, de momento, solo sabemos que hay un pueblo que no quiere ya.

—Por fin, ¿dictadura sale con votos?

—Sí, dentro de determinadas circunstancias.

—¿Un régimen del pasado como este?

—Acá hay que concederle a Maduro el don de la originalidad.

—¿La historia más triste?

—La de la desmodernización de los últimos años, la de convertirnos en un pueblo ex moderno. La de la gente que muere por cosas de las que ya no se muere nadie desde hace medio siglo.

—¿La belle époque?

—En cuanto a prosperidad y libertad, los años que van de 1958 a 1998, incluso con su declive final. No fuimos antes ni hemos vuelto a ser tan libres y prósperos.

—¿Un éxodo como el actual?

—El que vivieron las regiones venezolanas cuando comenzó la economía petrolera. En ellas se quedaron los viejos y muchas casas vacías. La esperanza que hoy se cree en Chile, antes estaba en Cabimas o en Caracas. Es mentira que el venezolano no emigra. No había tenido que emigrar fuera del país, que es otra cosa.

—Históricamente, en el caso venezolano, ¿la esperanza es lo último que se pierde?

—A veces hemos perdido hasta las esperanzas, pero seguido adelante. La historia demuestra que las esperanzas idas pueden también volver.

—¿Otro “soberano” sometido a las dádivas del Estado-gobierno?

—Nosotros, en los últimos cuarenta años. Este es el manierismo del populismo y el estatismo de los setenta.

—¿Una dádiva como el carnet de la patria o los CLAP?

—Las obtenidas de mil formas distintas por los enchufados de todos los tiempos. Lo diferente es que hay menos para repartir y ya se perdió el pudor.

—¿Una Fuerza Armada tan sometida a un régimen de turno?

—Tal vez la gomecista.

—¿Otro régimen que haya pisoteado la Constitución y las leyes?

—Casi todos desde 1848 hasta 1935. Y después la dictadura de 1948 a 1958. “La constitución sirve para todo” es un viejo adagio venezolano.

—¿Para qué sirve la historia a los ciudadanos?

—Para ejercer con eficiencia su ciudadanía.

—Como profesor universitario, califique al “soberano” en historia.

—Cada cierto tiempo debemos ir a reparación. Por algo será… se debe primero aprender la historia. Pero hay ocasiones en las que metaboliza las lecciones.

—¿Juzga tarde la historia?

—La historia no juzga, trata de comprender. Juzgan los ciudadanos con base en lo que ella aporta.

—¿Lo incomprensible de Venezuela en su vida republicana?

—En lo bueno y en lo malo, lo que ha ocurrido en nuestra historia es susceptible de ser comprendido.

—Napoleón Bonaparte decía que “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

—La historia no se repite. Que lo digan todos los que han querido imitar a Napoleón.

—¿Entre “la planta insolente del extranjero” de 1902 y la amenaza imperial de hoy?

—Hay un siglo en el que avanzamos en el control de nuestro destino, y lo volvimos a perder.

—¿Otra amenaza de invasión armada?

—No sé qué tan inminente es esa amenaza. En cualquier caso, las dos veces que estuvimos más cerca fue cuando el bloqueo en 1902 y cuando casi linchamos a Nixon en 1958. Lo de Machurucuto no fue una amenaza, fue una invasión que fracasó.

—¿Una revolución bonita?

—Tal vez algunas revoluciones estéticas. Aunque el arte es bello, no bonito.

—¿En cuál siglo anda el socialismo del siglo XXI?

—Un poco en el XIX y mucho en el XX.

—¿Entramos en el XXI?

—Sí. Este ha sido un siglo en el que han reaparecido muchos de nuestros peores fantasmas.

—¿Otra “guerra económica”?

—Solo el Dorado es comparable como un mito capaz de hacer tanto daño.

—¿Un mito desmitificable?

—Somos un país rico.

—¿Una historia de historieta?

—Toda historia es susceptible de ser estupendamente narrada en un comic.

—¿Un prejuicio histórico?

—Muchos: “Acá no hay indios”, “somos un país rico”, “acá no hay racismo”, y un etcétera más.

—¿Un gobierno mejor que el anterior?

—Muchos. El de Gómez con respecto a Castro; los de López y Medina con respecto a Gómez; los de la democracia con respecto a Pérez Jiménez…

—¿Caudillos en el siglo XXI?

—El pranato es el caudillismo del siglo antepasado (reloaded).

—¿La locura histórica?

—Votar por Chávez.

—¿Un modelo histórico de oposición para la MUD y el Frente Amplio?

—La Junta Patriótica de 1958.

—¿La quimera sempiterna?

—La quimera de la riqueza fácil.

—¿En cuál página va esta historia?

—Eso solo lo sabremos cuando el libro esté completo.

—¿La culpa histórica de la oposición?

—Desaprovechar oportunidades. Creerse más fuerte de lo que es y creer al adversario más tonto de lo que ha demostrado ser.

—¿Se pasará la página del revanchismo?

—¿Cuál revanchismo?

—¿Es el historiador un profeta?

—No.

—¿El destino necesario?

—No hay nada necesario en la historia.

—¿Qué pasaría en Venezuela si la población tomase un curso intensivo de su historia?

—Se entendiera mejor a sí misma y tomara decisiones más asertivas.