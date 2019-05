The Washington Post: Venezuela está en riesgo de perder una generación 

La agravación de la pobreza en Venezuela ha causado la desmejora en la calidad de vida de la nueva generación. Los niños pagan las consecuencias de la crisis humanitaria viviendo experiencias inauditas, desde la mala alimentación hasta la muerte.

A pesar que el gobierno de Hugo Chávez fue promotor de la defensa de la igualdad en las clases sociales, la pobreza no es un indicador novedoso debido a que la crisis humanitaria se ha acentuado durante la gestión de Nicolás Maduro.

The Washington Post recogió cifras de organizaciones no gubernamentales porque el oficialismo no ha publicado datos desde hace años.

Cáritas Venezuela indicó que en más de siete estados, más de la mitad de los niños menores de 5 años de edad padecen de malnutrición. Además, más de 840.000 infantes han perdido a alguno de sus padres debido a la migración, señaló Cecodap.

La asistencia a las escuelas de los sectores más pobres se ha reducido en los últimos dos años, informó Fe y Alegría.

Por otra parte, la mortalidad infantil alcanzó las cifra de 11.466 muertes en 2016, 30% más que en 2015. Es la última cifra que publicó el Ministerio de Salud, cuyo jefe fue despedido días después de dar la información.

Ante la crisis del país, la corrupción política y la hiperinflación, los docentes y representantes legales aseveraron que los niños están perdiendo la infancia y ponen en riesgo su salud. “Tenemos un país roto que está sacrificando su futuro”, dijo Abel Saraiba, psicólogo de Cecodap.

Con información de The Washington Post