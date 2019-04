El testimonio de un venezolano que necesita ayuda humanitaria

Habitantes de la ciudad de Caracas realizan largas colas alrededor de la Cruz Roja para recibir insumos de la ayuda humanitaria que llegó al país el lunes por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado Vargas.

Un hombre aseguró tiene "el parásito del agua", razón por la cual hace la cola para recibir las pastillas purificadoras de agua que entrega la Cruz Roja.

"Lamentablemente, los venezolanos tenemos un gobierno de psicópatas. Todo lo han acabado", expresó el hombre.

En la sede de la Cruz Roja en Caracas se entregan las pastillas para purificar el agua y envases contenedores de agua potable.

