El testimonio de una habitante del edificio donde explotó el drone

Vecinos de las residencias Don Eduardo, edificio ubicado en la avenida Lecuna, aseguraron este domingo en exclusiva a El Nacional Web que la explosión que se produjo en el apartamento sucedió antes de la que se produjo en la avenida Bolívar.

María Nunes, relató que cuando estaba saliendo de su apartamento, a las 5:09 pm, se produjo una explosión que hizo temblar el edificio.

“Estaba saliendo cuando se produjo un reflejo de luz y una explosión que hizo temblar el edificio. Escuché que los vidrios se rompieron y cayeron al piso. Luego, logramos ver que salía humo de uno de los techos de la terraza. Se produjo un incendio en una de las habitaciones de los apartamentos y había un objeto encima de la terraza”, explicó Nunes.

Agregó que los vidrios se rompieron, por lo menos, hasta el piso cuatro del edificio. Inmediatamente después de la explosión, Nunes señaló que llegaron dos personas con chalecos rojos al edificio.

Fotos: El Nacional Web

“Los primeros que llegaron aquí fueron dos colectivos con chaleco rojo. Mi vecina y yo discutimos con ellos porque no entendíamos qué hacían aquí”, contó.

Posteriormente, la calle del edificio fue cerrada por miembros de la Casa Militar. Nunes y sus vecinos nuevamente discutieron con los funcionarios. A las adyacencias del edificio se acercaron poco después miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), efectivos de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Luego, llegó la Casa Militar. Discutimos con ellos también porque no querían dar paso a gente. Después llegó la Dgcim, BAE y los polinacional. Cuando llegó la Casa Militar, los colectivos se retiraron. Hasta una tanqueta de la Guardia Nacional nos pararon aquí”, indicó la residente del edificio Don Eduardo.

Nunes aseguró haber percibido un olor a pólvora y restos en el suelo.

“Vimos en el piso restos de papel que parecía de aluminio pero era más grueso. Y había un olor a pólvora como el que queda en el aire en Navidad cuando lanzan cohetones”, comentó.

Fotos: El Nacional Web

La explosión, de acuerdo con Nunes, no fue tan fuerte. Pensó que se trataba de un trueno. Aseguró que, a su juicio, no tuvo el volumen suficiente como para haber sido escuchada en la avenida Bolívar.

“Yo pense que era un trueno. No fue tan fuerte. Lo que asustó a mi chamo fueron los vidrios cayendo, pero no se puede decir que la explosión haya sido algo del otro mundo, como para que la hayan escuchado en la avenida Bolívar. Si allá sucedió a las 5:45 pm no coincide con esto porque esto fue antes de las 5:30 pm”, concluyó.

Fuentes aseguraron a El Nacional Web que el edificio fue desalojado por los residentes, debido al amedrentamiento de parte de funcionarios policiales.