Sustituyen pollo y carne por sardinas en frigorífico de Vargas

Aproximadamente hace una semana no llega carne ni pollo al frigorífico Galaxis, en Catia la Mar. Con un cartel a la entrada del local comercial se anunció que “hay sardina”.

Tienen el kilo de sardina en 180.000 bolívares, por lo que la demanda es constante según La Verdad de Vargas.

“El pollo lo teníamos en Bs 2.800.000 porque es el precio del matadero y se agotó rápido. Los proveedores no quisieron traerlo más porque cada vez es más costoso y la gente no tiene con qué comprarlo. Anuncian nuevo precio y para nosotros es imposible tenerlo y no venderlo”, expresó el encargado del establecimiento al medio regional..

Destacó que con la carne pasa lo mismo, que vendían el kilo de bistec en Bs 3 millones. “Tratamos de vender barato, pero se encarecen con cada despacho y optamos por no venderlos”.