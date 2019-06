Susana Raffalli: La universidad venezolana es símbolo de resistencia

No es una casualidad que la Universidad Central de Venezuela haya decidido otorgarle el premio Alma Mater 2019 a Susana Raffalli. Se trata de una egresada que ha dedicado la mayor parte de su carrera a ayudar a otros, a asistir a poblaciones que han sufrido por desastres naturales o por acciones de otro tipo. Su carrera y sus estudios de posgrado han estado basados en la nutrición y es una incansable defensora de los derechos humanos.

Así como defiende el derecho a la vida, a la alimentación, defiende el derecho a la educación, sobre todo, defiende la universidad y su importante papel en una sociedad casi destruida como la venezolana.

“Las universidades tienen un papel fundamental en el contexto de las necesidades humanitarias de Venezuela y para el tipo de emergencia por la que estamos pasando, que no es un huracán, no es un tsunami, sino que es una emergencia de progresión lenta, que te mata por desgaste, además con humillación y violación profunda de los derechos humanos”, afirma sin dudar.

El premio Alma Mater fue instaurado en 2005 para reconocer la labor de egresados de la UCV, de pregrado o de posgrado, que se hayan destacado por sus aportes a la sociedad. Han sido reconocidos desde entonces ucevistas como Germán Carrera Damas, Rafael Cadenas y Héctor Silva Michelena, entre otros. Este martes le será entregado a Raffalli en el Aula Magna de la UCV.

Su trabajo ha estado ligado con organizaciones como Caritas y la Cruz Roja, y ha desempeñado campañas en varias partes del mundo, pero como venezolana el país es su principal preocupación.

—¿Cuál cree usted que ha sido el aporte que ha hecho la universidad en estos 20 años tan difíciles que ha vivido el país?

—Uno de los principales aportes ha sido constituir un testimonio de resistencia, de compromiso de continuar a pesar de que ha habido una política oficial de menoscabarla como uno de los estamentos de la sociedad. Porque ellos pensaron que es más fácil destruir algo que ya está débil. Además de los presupuestos deficientes y totalmente humillantes, están las amenazas a la autonomía universitaria, la ideologización, la tendencia de tratar de someter al profesorado al pensamiento único, político, revolucionario. No soportan la pluralidad, que es la esencia de la Academia.

—¿Pudo este proyecto bolivariano socavar las bases de la universidad venezolana?

—No pudo. Un proyecto político que no aguanta la pluralidad es porque es muy débil. Eres tan débil como propuesta de país, que no puedes con la competencia y tienes que anularla. Eso ha sucedido con los medios de comunicación, e incluso con los partidos políticos. Pero lo que queda de nuestra universidad es muchísimo más fuerte, porque sí ha aguantado la pluralidad dentro de su seno, ha resistido a que adentro convivan todas las tendencias políticas y puede incluso mantenerse en pie después de los golpes y del menoscabo a su autonomía y a su constitución. Vamos a tener una universidad no solo más fuerte, sino con una gran capacidad de ser relevante para la sociedad.

—¿Cuáles cree usted que pueden ser los aportes de la universidad venezolana para los tiempos que vienen?

—La universidad venezolana está haciendo mucho desde ahora. Primero, aporta personal, sobre todo para las tareas humanitarias tan urgentes que tenemos, como los estudiantes de nutrición que nos están ayudando en las jornadas de despistaje. Segundo, aporte tecnológico. Y solo te cito algunos ejemplos: tenemos universidades en estos momentos desarrollando mezclas de micronutrientes en polvo, suplementos nutricionales. Hay estudiantes de posgrado que preparan una barra nutricional, alimento terapéutico listo para el consumo, elaborado en el país con receta propia y análisis hechos por las propias casas de estudio. La idea es que produzcamos todo eso en Venezuela, que no tengamos que importar. Lo tercero son los observatorios académicos de derechos humanos, como el de la UCAB, o el de la ULA, de la Metropolitana; observatorios del venezolano de la salud de la UCV, lo que se ha hecho con la encuesta nacional de hospitales que lidera el Instituto de Medicina Tropical. No solo aportan para saber cómo estamos con el objetivo de realizar la verdadera planificación para la recuperación, sino además para asentar la memoria histórica del país. Porque sin memoria histórica no va a haber nunca reparación, sin reparación no va a haber reconciliación y sin reconciliación no va a haber paz.