Supermercados de Vargas venden pocos rubros de la cesta básica

Los productos de la cesta básica alimentaria son escasos en los supermercados del estado Vargas.

Los rubros que son más demandados por los consumidores son, arroz, harina, pasta y leche que según indicó un encargado de un comercio en Vargas llegan a un elevado precio, reseñó La Verdad de Vargas.

“De los alimentos que conforman la cesta básica, en este momento solo tengo mantequilla. El arroz tiene años que no me llega, la pasta viene una vez por semana y pocas veces me llega en cantidades suficientes” expresó el comerciante.

Eduardo Farías, encargado del mercado Supremo, añadió que los compradores se llevan pocas cosas porque están muy caras. “El pasado miércoles llegaron pasta y arroz, pero ya se acabaron. La harina la despachan una vez a la semana y no ha llegado.”

Explicó que cuesta adquirir los productos debido a que en cada despacho los precios vienen aumentados. Agregó que la clientela se ha mantenido, aún cuando no hay mucho qué ofrecerle.

Con información de La Verdad de Vargas.