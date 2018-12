Sueldo mínimo no alcanza a los maracuchos para cubrir el pasaje mensual

Habitantes de Maracaibo, estado Zulia, denunciaron que el monto del sueldo mínimo no les alcanza para cubrir el pasaje en las rutas urbanas y suburbanas de la entidad.

Marlín Portillo, que utiliza seis autobuses para ir a su trabajo y volver a su casa, gasta 1.500 bolívares a la semana, reseñó La Verdad de Zulia.

“Ya el sueldo no me alcanza para cubrir el pasaje de mi casa al trabajo y viceversa, agarro seis carros, tres de ida y tres de regreso, cada uno me cobra 50 bolívares soberanos”, dijo Portillo, quien al mes gasta 6.000 bolívares para movilizarse.

Alejandro Sepúlveda, pasajero de la ruta centro-Nueva Lucha, señaló que el pasaje es aumentado “las veces que les da la gana”.

“Ya mi sueldo no me alcanza para pagar los pasajes. El pasaje ahora lo aumentan las veces que les da la gana. Además de trabajar en una empresa hago mis trabajos extras para poder cubrir los gastos, el alcalde debería de intervenir todas las rutas”, indicó Sepúlveda.

Leer más en La Verdad