En un solo día se agotaron nuevas tarjetas para viajar en el Metro

La falta de boletos, equipos y personal obligó a las autoridades del transporte subterráneo a aplazar para el viernes 14 el comienzo del cobro de la nueva tarifa que se había previsto percibir desde ayer. Alberto Vivas, vicepresidente de Familia Metro, aseguró que las tarjetas inteligentes se agotaron el sábado, el mismo día en el que el sistema debía empezar la venta en 25 de estaciones de las 5 líneas. Pero además, acotó que solo se vendieron en 2 estaciones. “El sistema no esperaba una receptividad tan inmediata por parte de los usuarios”, aseguró Vivas, quien agregó que la falta de personal en las taquillas, de dispensadores de nuevos tickets y los torniquetes en mal estado afectaron el plan, y además como las tarjetas se agotaron hubo que recurrir al boleto simple.

Advirtió que la tarifa de 0,50 bolívares soberanos es insuficiente para el mantenimiento del Sistema Metro de Caracas. “Los costos para mantener los trenes son extremadamente elevados y lo que los usuarios cancelarán solo costeará el pago del personal y las labores de limpieza; el monto para los boletos debería ser similar al del transporte superficial”. Añadió que fue un error de la compañía suspender el cobro del pasaje, y la cifra actual solo cubrirá 30% la nómina del personal.

El Metro no solo se deterioró al dejar de percibir ganancias a través del boleto, sino que también perdió los beneficios por la publicidad que se hacía en las instalaciones de los trenes, y ahora el Estado es el único que tiene que asumir el costo del servicio.

La compañía pospuso el cobro del pasaje en todas las estaciones del transporte subterráneo que estaba previsto para ayer, y será a partir del próximo viernes 14 de septiembre cuando entre en vigencia la tarifa. El sábado pasado los usuarios comenzaron a adquirir el boleto simple con el nuevo precio de 0,50 bolívares soberanos, así como las tarjetas inteligentes tipo “A” a 10 bolívares soberanos con posibilidad de recarga para 10 viajes, y la tarjeta inteligente tipo “B” a 30 bolívares soberanos, que tiene un límite de recarga hasta de 327 bolívares soberanos, y funciona para 654 viajes.

Las personas podían comprar sus boletos en algunas taquillas, pero debido a que no había suficientes operadores y las máquinas dispensadoras eran limitadas, se estableció la venta anticipada para que 75% del público obtuviera sus tickets y no colapsara el sistema por la afluencia de gente en las estaciones. Pero el plan falló. La usuaria Lorena Gil manifestó que no pudo adquirir los boletos en la estación de El Valle ni el sábado ni el domingo porque no había máquinas en las taquillas. “Quise preguntarle a alguien de la empresa por qué no se estaban vendiendo los boletos, pero en las taquillas no había nadie que me atendiera”, afirmó y luego añadió que cuando consiguió a un trabajador del Metro, este le contestó que no sabía nada, que se informara por las redes sociales.

Mariangel Gómez, habitante de Plaza Venezuela, no pudo adquirir un ticket en una de las estaciones que fue nombrada oficialmente para efectuar el trámite: “Quería obtener mis boletos porque me parecía excelente que hubiera regresado esta modalidad, esto es lo que le hace falta al Metro porque ese dinero lo pueden usar para el mantenimiento de los trenes, pero no pude comprarlo” comentó.

***Leyenda

Usuarios afirman que pagar el pasaje del transporte subterráneo debería traer un mejor servicio

Antes

Tickets de color amarillo ofrecían un viaje al usuario.

El boleto ida y vuelta permitía dos viajes simples, sin límite de estaciones.

Los boletos Multiabono eran para 10 viajes. Color naranja.

Metro tarjetas ofertaban desde 20 hasta 40 viajes por bajo costo, sin límite de estaciones.

El sistema contaba con máquinas dispensadoras en todas las estaciones.

Tercera edad y personas con discapacidad ingresaban gratis al transporte.

Ahora