Solo 70 autobuses funcionan en Caracas

Hasta el año pasado funcionaban 300 autobuses en Caracas, y ahora solo quedan 70 brindando el servicio de transporte, que también están en mal estado debido a la falta de repuestos en el país. Así lo dio a conocer Pedro Jiménez, presidente y vocero del Bloque Suroeste de Transporte de Caracas, ayer en rueda de prensa.

Jiménez indicó: “El gobierno prometió facilitar al gremio los insumos, pero ya han pasado dos meses desde la última vez que entregaron aceite y cauchos en algunos sectores”.

Señaló que 80% de los vehículos están inoperativos por falta de servicios. A pesar de los pocos insumos que el gobierno suministró han podido mantener las líneas de transporte, pero esas unidades no están trabajando en su totalidad pues están en riesgo debido a la escasez de aceites y sobreprecios en repuestos, agregó.

El vocero de los transportistas anunció también que a partir del 1° de noviembre la nueva tarifa del pasaje mínimo será de 5 bolívares soberanos. “El incremento es la única manera de mantenernos operativos. No podemos seguir esperando por el aumento de la gasolina”, declaró.

Explicó que el último ajuste de la tarifa en Caracas no sirvió ni para que pudieran operar durante dos semanas. En algunas rutas, los autobuseros cobraban 2 o 3 bolívares soberanos, pues la inflación avasalló el precio del pasaje de un bolívar soberano, lo cual ya no es suficiente para mantener las unidades en funcionamiento.

Jiménez recordó que la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, dijo que el ajuste del pasaje era transitorio porque el 7 de septiembre el gobierno iba a publicar el incremento de la gasolina junto con los acuerdos de tarifas y subsidios a los transportistas. Sin embargo, se cambió la fecha para el 24, y actualmente no ha habido información al respecto.

“Nuestros vehículos no pueden soportar la inflación. Haya o no haya ajustes en el cobro de la gasolina, no podemos seguir con el pasaje a un bolívar soberano”, destacó el vocero.

El incremento ya había sido considerado por el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia, según el vocero. “No estamos haciendo algo de forma inconsulta. Los dirigentes tienen nuestro documento en el que está nuestra nueva tarifa”.

La nueva tarifa representa un porcentaje importante del salario mínimo del usuario regular, por lo que Jiménez pidió paciencia a los pasajeros. “Entendemos la situación y lo que implica el aumento, pero esta situación la deben solucionar las autoridades competentes.

Denunció que en La Vega los transportistas cobran 30 bolívares soberanos en las horas picos. Dio a conocer que los vehículos Yotung, pertenecientes al gobierno, son usados como transportes piratas en rutas donde es mayor el flujo de personas. A diferencia de esos improvisados, Jiménez manifestó que los transportistas establecidos no aumentarán de forma repentina los pasajes noviembre. Pide a los agremiados del transporte que cumplan con la nueva tarifa.

Adelantó que el precio del pasaje estará vigente durante noviembre, porque calcula que habrá otro aumento en diciembre en caso de no recibir respuestas del gobierno. “Pedimos a los dirigentes que nos convoquen. Estamos dispuestos a dialogar y a discutir las tarifas”.

El Dato:

En todo lo que va de año, los transportistas de rutas urbanas en Caracas han anunciado, al menos, 5 veces el incremento del pasaje mínimo. En febrero: 0.002 bolívares soberanos (2.000 bolívares). En mayo: BsS 0,005 (5.000 bolívares). En junio: BsS 0,012 (12.000 bolívares). En agosto: 1 bolívar soberano. En noviembre será de 5 bolívares soberanos.