Sociedad civil exige tratamiento para hemofilicos en Venezuela

Diversas organizaciones de la sociedad civil exigen el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para venezolanos con hemofilia.

La CIDH emitió medidas cautelares el pasado 15 de julio a favor de 13 venezolanos que padecen hemofilia y otras coagulopatías, exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que adopte políticas inmediatas para la protección de la vida de esos pacientes, que se encuentran en riesgo por no recibir los medicamentos adecuados.

Tradicionalmente, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales suministraba el tratamiento para las personas hemofílicas. Sin embargo, en 2015 eliminó de su listado la profilaxis para pacientes con esa enfermedad.

La hemofilia es una condición hereditaria caracterizada por la ausencia de un factor en la coagulación de la sangre, por lo que los pacientes suelen sufrir sangrados que excesivos y hematomas.

“Desde hemorragias espontáneas hasta la discapacidad física, son solo algunos de los problemas que deben asumir los afectados”, detalló Acción Solidaria en Twitter.

“Las medidas de precaución se otorgaron por la gravedad de la situación, la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño a estas personas que solicitan que se tomen las medidas necesarias para proteger su salud, vida e integridad física”, agregó la Asociación Venezolana de Hemofilia.

The precautionary measures for 13 Venezuelans with Hemophilia and other coagulopathies are due to the lack of response to the complaints made before the proper authorities for the failure of their treatments #CautelaresHemofilia pic.twitter.com/egjZC0yKYV

It's mandatory for the Venezuelan State not only to grant treatment immediately to these people but also to inform the IACHR of the progress made, both in the implementation of the measures and the results of these cases. #CautelaresHemofilia