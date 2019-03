Sistema Tuy en Caracas necesita 600 megavatios de potencia para funcionar

El ingeniero civil José María de Viana advirtió sobre la crítica situación en la que se encuentran varios sectores de Caracas y entidades del país por la falta de agua, debido a la caída del servicio eléctrico.

“El Sistema Tuy en Caracas demanda 600 megavatios de potencia. En el resto de los sistemas se distribuyen en total otros 400 megavatios, que están repartidos”, dijo en una entrevista para Prodavinci.

María de Viana advirtió que han dejado de entrar a la capital 15.000 litros por segundo de agua, que en Tuy I proporciona 2.000 litros por segundo, Tuy II da 3.000 litros por segundo y Tuy III otros 10.000 litros por segundo.

Al ser consultado sobre los sistemas de envío y distribución del agua, el ex presidente de Hidrocapital indicó que no hay posibilidad de abastecerse del agua sin energía. “Si no hay electricidad no hay agua. Eso no ha cambiado desde la inauguración del Tuy I, en 1953”.

"Esto no se soluciona con camiones cisterna, tobitos de agua, o repartiendo bidones, porque los volúmenes de agua que están dejando de entrar a la ciudad son gigantescos", indicó.

