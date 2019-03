Un sistema eléctrico inestable y descuidado deja a la población a oscuras

A pesar de los señalamientos del oficialismo, que apuntan a “terroristas” que atentan contra el Guri, los apagones entre el lunes y este martes, que afectaron el territorio nacional, evidencian la inestabilidad del sistema eléctrico, dijeron expertos a El Nacional.

Jorge Rodríguez declaró que los sucesos que dejaron sin servicio eléctrico al menos 20 estados fueron ocasionados por delincuentes, sin identificar “al servicio de la derecha venezolana”.

“Eso no es producto de ningún sabotaje. Los transformadores tienen un tiempo de vida util y no fueron cambiados a tiempo”, señaló Alexis Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos, Fetraelec.

Las fotos que enseñó el oficialista en la television estatal muestran el patio de transformadores del Guri calcinado. Sin embargo, para el ingeniero eléctrico Pablo Bueno no se trata de de la verdadera causa de la falla eléctrica nacional.

“La foto muestra lo que pudiera ser un autotransformador monofasico elevador siniestrado, que pudiera ser de una de las fases de una de las líneas trifásicas, a la salida de una de las máquinas generadoras de una de las salas de máquinas de la hidroeléctrica. Esto no bastaría para un apagón total como el vivido este lunes. Parecería obra de un incendio provocado por sobrecalentamiento, consecuencia de sobrecargas permanentes por encima de su valor nominal. Esto, de ser así, es una falla de sistema que somete los dispositivos a regímenes no aceptables, amén de que la vida operativa de dichos equipos seguro que trasciende la vida útil”, recalcó Bueno.

Rodríguez señaló que esas situaciones pueden ser subsanadas en poco tiempo, pero que la inestabilidad del suministro por la falta de mantenimiento y de inversiones hicieron que la falla se prolongara por horas.

“Cuando tienes un sistema eléctrico que está sano y es medianamente confiable, esos eventos suceden y pueden ser arreglados en pocas horas. Pero cuando tienes un sistema que depende en más de 60% del Guri, y no tienes sistemas de relevos, eso genera una inestabilidad”, aseveró.

Sin embargo, la relación entre el apagón ocurrido en la mañana y en la noche del lunes no es clara.

Rodríguez considera que la línea 765, nivel de tensión fundamental del suministro de energía nacional, fue afectada a la 1:00 pm por un pico de voltaje producido en una subestación en el estado Miranda, que afectó progresivamente las estaciones de La Horqueta y San Gerónimo, y dejó 14 estados sin electricidad.

“La planta termoeléctrica en Santa Lucía generó un pico de alto voltaje muy elevado y eso generó inestabilidad en el sistema. La línea 765, que alimenta 60% de Caracas quedó afectada, y en un efecto cascada generó la caída en La Horqueta, luego en la Arenosa, y así progresivamente”, argumentó.

Los bajones de luz en la capital, y que mantienen en zozobra a la población, podrían continuar, advirtió Rodríguez.

“La propia inestabilidad del sistema genera picos hacia arriba y hacia abajo, por eso vemos esos bajones. Además, no se ha hecho mantenimiento continuo a las redes”, precisó.

Falta de equipos

Pese a que Rodríguez cree en que Venezuela cuenta -no obstante la diaspora de más de 3 millones de habitantes calculada por organismos multilaterales- con parte del personal calificado para poder resolver la contingencia, no es tan optimista con respecto a los repuestos necesarios para restablecer en las mejores condiciones el sistema eléctrico nacional.

“Queda gente que puede resolver esa falla, aunque no me atrevo a decir que tenemos el personal completo y necesario para una emergencia nacional. Si no tenemos la gente en Corpoelec, podemos conseguirla fuera, pero la reposicion de equipos en este momento es más complicada, pues el pais no los tiene. Y eso toma tiempo, porque hay que mandar a hacer los transformadores en el extranjero”, aseveró.

Los expertos coinciden en que las inversiones del oficialismo, calculadas en más de 20.000 millones de dólares, no han servido para generar más energía a la población.

“El sistema eléctrico está en modo precario, pues todo depende del Guri, la gloriosa represa Raúl Leoni. La chatarra instalada por la banda criminal, de 20.000 millones de dólares para instalar 12.000 megavatios, no sirve para complementar la hidroelectricidad”, señaló Bueno.