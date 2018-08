Sindicalistas del estado Bolívar denunciaron persecución del gobierno

Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), denunció persecución y amendrentamiento hacia trabajadores del sector minero por parte del gobierno.

"Ellos son forajidos que quieren hacer lo que les da la gana. La democracia participativa y protagónica está en la constitución y eso es lo que tenemos que hacer", dijo González.

El secretario instó a todos los gremios sindicales a unirse para defender los derechos de los trabajadores y enfrentar al gobierno.

"Hago un llamado a todos los dirigentes sindicales. Hay una situación anormal donde hay que defender los intereses de los trabajadores. Hay que unirnos para enfrentar a un gobierno dictatorial", advirtió González.

Por otro lado, se refirió a su privación de libertad y aseguró que pudo salir de ella gracias a algunos funcionarios militares que no estaban de acuerdo con su detención.

"Pude salir de esa detención que me hicieron también gracias a funcionarios militares que no estaban de acuerdo y dijeron que no se iban a prestar para eso", confesó el sindicalista.

