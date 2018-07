Servicio de La Bonanza opera a 30% de su capacidad pero es el más costoso

Vecinos de cualquiera de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas se quejan del alto monto de dinero que deben cancelar cada mes por el recibo de luz.

En el municipio Libertador, un apartamento que cancelaba 250.000 bolívares mensuales por concepto del consumo de energía eléctrica y del aseo urbano, ahora paga 3.000.000 de bolívares mensuales. En Baruta, El Hatillo y Chacao, el aumento fue similar: de 20.000 bolívares en promedio, ahora las comunidades deben pagar entre 400.000 bolívares y 1.000.000 de bolívares mensuales.

En los locales comerciales el incremento fue de más de 2.000%. En Candelaria, por ejemplo, un local pequeño pasó a pagar 7 millones de bolívares, mientras que un restaurante desembolsará 17 millones de bolívares con el nuevo ajuste.

El concepto de disposición final de los desechos sólidos en el relleno sanitario de La Bonanza, que factura la empresa Cotécnica, tuvo un aumento de 3.500% el primero de junio, el más costoso de los cuatro servicios que se cobran en el recibo de la luz. Además, es el más frecuente. El ajuste se cobra trimestralmente, mientras que los servicios de aseo urbano (recolección de basura) y el de medio ambiente, que realizan empresas diferentes contratadas por las alcaldías, se facturan cada seis meses. El más barato, por ser subsidiado, es el consumo de electricidad.

En junio, la empresa Cotécnica emitió un comunicado para aclarar que el nuevo plan tarifario, que sustituye al establecido en noviembre de 2016, fue calculado en función de “cubrir los costos operativos y de inversión para garantizar la recepción y tratamiento de 4.500 toneladas de basura que recibe diariamente este relleno sanitario”.

A pesar de esta afirmación, trabajadores de La Bonanza, que está ubicada en Charallave, estado Miranda, aseguraron que el relleno sanitario se encuentra operativo solo en 30% debido a la falta de equipos y maquinarias para remover los desperdicios.

De las 116 unidades que tenían en diciembre de 2017, apenas 8 están operativas, indicaron.

Detrás del relleno. El cobro de La Bonanza descansa sobre la irregularidad, denuncian desde los legislativos locales.

El edil de Libertador Jesús Armas señaló que a Cotécnica, administradora de La Bonanza, el Gobierno del Distrito Capital le renovó la concesión por 20 años sin ningún tipo de licitación ni normativa legal. “Luego de esa renovación se aumentaron las tarifas sin discutirlas con las alcaldías”, afirmó el representante del municipio que cuenta más de 3,7 millones de habitantes y que generan entre 2.500 y 3.000 toneladas de basura cada día.

El asunto comenzó en 2002 cuando el TSJ eliminó por sentencia la empresa Mancoser, que controlaba La Bonanza y que otorgó a Cotécnica, por licitación, el manejo del botadero por 20 años que se cumplían en 2018, y le dio la competencia a la Alcaldía Metropolitana. Luego, a esta el mismo tribunal le arrebató las competencias siete años más tarde y se las endosó al creado Gobierno del Distrito Capital que en 2017 sustituyó a Cotécnica por Supra Caracas. Esta empresa, creada por directrices del entonces presidente Hugo Chávez, no solo no evitó el incendio de 90% de las instalaciones del relleno sanitario, sino que además acabó sus funciones en el municipio Libertador disminuida y recogiendo la basura con sábanas. Cotécnica, a pedido del mismo Gobierno del Distrito Capital, regresó a los predios de La Bonanza pero a través de una concesión.

“Sin licitación entregaron la concesión por 20 años, lo cual es una violación del marco legal”, afirma Héctor Urgelles, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de Baruta, quien precisa que el Distrito Capital tomó una decisión sobre lo que no tiene competencia. “Si bien es cierto que el vertedero queda en el Distrito Capital (Libertador), es ilegal que Cotécnica le cancele al Gobierno de Caracas 7% de lo recaudado por trasladar la basura a La Bonanza, lo cual se le cobra a cada usuario de otros municipios, y que además esa autoridad fije la tarifa. Eso, aunque lo estableciera una ley, es írrito porque un territorio no puede prestar servicios en otro territorio, a no ser que se haya firmado un acuerdo de mancomunidad y eso no existe”.

Urgelles, quien fue el único concejal de Baruta que salvó el voto en la sesión que aprobó el incremento de las tarifas del aseo urbano, considera irregular los cobros de Cotécnica, por lo que también planteó revisar las ordenanzas y realizar cobros más equitativos en el territorio municipal. “Las iglesias pagan demasiado; además, parques y plazas deben ser exonerados del cobro porque pertenecen a la misma alcaldía”.

El concejal del municipio Sucre, Manfredo González, indicó que el Gobierno de Distrito Capital no debería tener injerencia en los municipios mirandinos. “En ningún concejo municipal del área metropolitana de Caracas ha sido discutida esta alza, incluso alcaldes oficialistas se enteraron cuando les llegó el recibo a su casas. Entre los acuerdos está que la empresa revise las tarifas cada tres meses, incluso pensando en dolarizarlas. Solo en junio esta compañía de origen francés recibió 300 millardos de bolívares”, aseguró.

El concejal de El Hatillo Omar Nowak señaló que la prestación del servicio de recolección de desechos en el municipio se ha visto comprometida por la alta tasa de morosidad en la recaudación del pago de tarifas.

Precisó que el municipio El Hatillo es uno de menos poblados y no cuenta con tantos comercios e industrias. “Este nuevo aumento en los recibos que representa casi 2.000% es un golpe para el comerciante, pues incluso es una tercera parte del salario mínimo”.

El año 2007 se le prohibió a las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo llevar sus desechos a la planta de Las Mayas, el único centro que dispone la ciudad para compactar la basura y cuyo servicio quedó reservado para Libertador. Los camiones de los otros cuatro municipios deben ir hasta La Bonanza.

Nowak asegura que anteriormente los camiones realizaban entre dos y tres viajes diarios, pero actualmente solo realizan uno por la poca cantidad de unidades y el mal estado de las vías.

La Bonanza está perdiendo la capacidad de recibir la basura de toda Caracas

Las Mayas es usado solo por Libertador para compactar los desechos